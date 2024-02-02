«Приостановить действие плана мероприятий по внедрению Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра (МКБ-11) на территории Российской Федерации на 2021–2024 годы, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 15 октября 2021 года», - сказано в тексте распоряжения.

МКБ-11 опубликовали летом 2018 года. Приостановка ее внедрения связана с жалобами граждан, общественных организаций и правозащитников, возмущенных тем, что документ противоречит моральным и духовно-нравственным ценностям, которые защищает российское законодательство.

Как ранее написала в своем Telegram-канале депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия гне обязана применять новую МКБ в полном формате до пересмотра ее специалистами. Причина в том, что в документе трансгендерность не считается ментальным расстройством, а педофилия не требует психиатрического лечения, если педофил «не испытывает дискомфорта от своего состояния».

На территории России пока действует 10 версия документа, являющаяся инструментом для кодирования заболеваний и состояний. Приостановка внедрения МКБ-11 никак не повлияет на доступность и качество медицинской помощи, оказываемой жителям страны.

Ранее психиатр Дмитрий Петелин предположил, что зависимость от соцсетей в будущем могут официально признать болезнью.