Правительство получило право снижать пошлины на экспорт в дружественные страны

Согласно закону, кабмин получил право снижать на срок до шести месяцев экспортные пошлины и устанавливать на год тарифные квоты на вывоз продукции в дружественные страны, но только в определенных объемах.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ранее сообщил, что агропромышленный комплекс России выручил на экспорте сельскохозяйственной продукции более 43 миллиардов долларов в 2023 году. Это на 14% больше прошлогодних показателей, добавил министр.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, российские поставщики переориентировали торговые потоки и перенаправили 60% экспорта в страны Азии, например, в Китай. К 2030 году объемы торговли между РФ и недружественными странами уменьшатся в пять раз.