Правительство поддержало закон о двойной пенсии для детей-инвалидов

Дума приняла в первом чтении проект по которому детям-инвалидам и инвалидам с детства будет выплачивать двойную пенсию по потере кормильца, а также социальную или страховую по инвалидности. Закон распространяется на тех, чей родитель погиб при выполнении воинского долга в зоне СВО.

В настоящее время право на получение двух пенсий есть у родителей и вдов военнослужащих и добровольцев. Как отмечали в Думе, важно поддерживать семьи героев, обеспечивать им право на достойную жизнь.

Ранее депутаты предложили ввести запрет взысканий выплат за СВО при банкротстве. Пока участники спецоперации, проходящие процедуру банкротства, не могут воспользоваться своими денежными выплатами. Авторы инициативы - парламентарии Дмитрий Вяткин и Ирина Рукавишникова. Правительство поддерживает законодательную инициативу, но при условии ее доработки.