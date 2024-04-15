15 апреля 2024, 17:23

Правительство поддержало закон о двойной пенсии для детей-инвалидов

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Российское правительство поддержало законопроект о выплате двойной пенсии детям-инвалидам, чьи родители погибли во время спецоперации. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на копию распоряжения кабмина.

Дума приняла в первом чтении проект по которому детям-инвалидам и инвалидам с детства будет выплачивать двойную пенсию по потере кормильца, а также социальную или страховую по инвалидности. Закон распространяется на тех, чей родитель погиб при выполнении воинского долга в зоне СВО.

В настоящее время право на получение двух пенсий есть у родителей и вдов военнослужащих и добровольцев. Как отмечали в Думе, важно поддерживать семьи героев, обеспечивать им право на достойную жизнь.

Ранее депутаты предложили ввести запрет взысканий выплат за СВО при банкротстве. Пока участники спецоперации, проходящие процедуру банкротства, не могут воспользоваться своими денежными выплатами. Авторы инициативы - парламентарии Дмитрий Вяткин и Ирина Рукавишникова. Правительство поддерживает законодательную инициативу, но при условии ее доработки.

Пенсия Законы Выплаты в России Семья Депутаты Россия
15 апреля 2024, 17:26
Трудоустраивать иностранцев по патентам временно запретили в Крыму
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В Крыму на полгода запретили устраивать на работу иностранных граждан, работающих на основе патентов, «в определенные сферы». Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он подписал соответствующий указ. В перечень видов экономической деятельности, на которые распространяется запрет, - 35 пунктов. Это, в частности, растениеводство и животноводство, рыболовство и рыбоводство, добыча прочих полезных ископаемых, производство пищевых продуктов и напитков, резиновых и пластмассовых изделий, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования), оптовая торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), деятельность в области образования, спорта, отдыха и развлечений и так далее.

Согласно другому указу , в патенте на временную работу для мигрантов теперь будут указывать их профессию.

«Считаю, что бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории республики и страны в целом недопустимо. <…> Совместно с МВД по Республике Крым договорились о принятии ряда мер, которые позволят упорядочить ситуацию», - отметил Аксенов.

Он пояснил, что правоохранители выявили в Крыму более 500 нарушителей миграционного законодательства, из которых около 100 незаконно работали. По мнению главы республики, трудовая миграция должна «стать более контролируемой», а нарушители закона - гарантированно выдворяться из страны. Инициативы по ужесточению ответственности для мигрантов, нарушивших законы в России, подготовят до 1 мая.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов в РФ.

Мигранты Крым Запреты Рабочие места Работа Сергей Аксенов
15 апреля 2024, 15:47
Путин обратил внимание на снижение рождаемости в Волгоградской области
РИА «Новости»
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В Волгоградской области рождаемость снизилась в два раза. На это губернатору региона Андрею Бочарову указал президент страны Владимир Путин на встрече, которую провели в режиме видеоконференции. Стенограмма появилась на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что по документам в Волгоградской области растет промышленность, сохраняется уровень сельскохозяйственного производства, инвестиций. Но демография оставляет желать лучшего.

«Андрей Иванович, в два раза больше, чем по стране, снизилась рождаемость. Все-таки в два раза - многовато. Волгоград - такое место, хорошее», - отметил российский лидер.

Бочаров подчеркнул, что над улучшением ситуации в регионе работают. По его мнению, в этой сфере необходимо ввести дополнительные меры поддержки.

«Мы их рассматриваем, понимаем, что нам необходимо сделать», - подчеркнул губернатор Волгоградской области.

Кремль Владимир Путин
15 апреля 2024, 14:53
Ужесточение наказания за порчу имущества из-за расовой ненависти поддержали в кабмине
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Правительство России поддержало законопроект об усилении ответственности за умышленное уничтожение имущества по политической, идеологической и расовой ненависти. Об этом «Интерфаксу» сообщил знакомый с ситуацией источник.

Автором законопроекта выступил представитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Правительственная комиссия по законодательной деятельности рассмотрит документ 15 апреля.

«В проекте отзыва отмечается, что правительство РФ поддерживает законопроект», - подчеркнул собеседник агентства.

Законопроект предполагает дополнить статью об «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» признаком - совершение деяний по мотивам политической, расовой, идеологической, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Наказание предполагает принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.

Депутаты ранее внесли в Госдуму законопроект о запрете иностранным агентам избраться в органы власти всех уровней. Авторами инициативы стали парламентарии от партии «Справедливая Россия - за правду».

Госдума РФ Депутаты Работа Правительство РФ
15 апреля 2024, 14:41
Ремонт дорог после паводка начнется в Орске
Global Look Press
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Активный ремонт дорог после паводка начнется в Орске уже на этой неделе, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее глава МЧС Александр Куренков вновь прилетел в Орск, чтобы проконтролировать исполнение поручений по борьбе с последствиями паводка, работу комиссий по оценке ущерба и оказание помощи пострадавшему населению.

За сутки в Орске от воды освободилось более 1,4 тысячи жилых домов и 555 приусадебных участков. Однако более трех тысяч домов все еще подтоплены. Количество эвакуированных из опасных зон достигло 2,56 тысячи. Среди них - 801 ребенок.

Паслер заверил , что власти региона постоянно встречаются с жителями, чтобы «выяснить все самые острые вопросы, которые волнуют людей». Пострадавшие от наводнения направили уже более 313 тысяч заявлений на получение выплат. Они получили 342 миллиона рублей.

Ресурсы для ликвидаций последствий паводка в регионе наращиваются. Власти готовят нормативную базу для поддержки бизнеса и снижения налогов.

Кроме того, ремонтировать будут трамвайные пути и систему электроснабжение.

Наводнения Паводки Наводнение в Оренбургской области

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