Правительство отменило временный запрет на экспорт бензина
Правительство России с 17 ноября снимет временный запрет на экспорт бензина. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.
Запрет на экспорт бензина отменят, чтобы не допустить разгрузки НПЗ и обеспечения высоких уровней производства топлива.
«С начала запрета экспорта биржевые оптовые цены на автомобильный бензин существенно снизились. Запасы автомобильного бензина составляют около двух миллионов тонн», - передали в министерстве.
В ведомстве добавили, что зимой традиционно на бензин не такой высокий спрос, а цикл ремонтов на НПЗ завершается. Правительство продолжит мониторинг.
Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Затем ограничения сняли на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок страны не менее 50%.
Ранее зампред правительства Александр Новак заявил, что на АЗС запретят продавать только премиальное топливо. Он уже поручил подготовить соответствующие поправки.