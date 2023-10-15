Правительство одобрило меры поддержки работающих родителей
Правительство России одобрило законопроект о поддержке работающих родителей с детьми в возрасте до полутора лет. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
«Проект федерального закона разработали для материальной поддержки родителей, ухаживающих за детьми до полутора лет», - говорится в пояснительной записке к документу.
Согласно законопроекту, права на пособие получат родители, которые работают на дому или на половину ставки. Также его выплатят в том случае, если во время отпуска родители устроятся в другую компанию, но сохранят свое рабочее место у основного работодателя.
В июле депутаты Госдумы приняли законопроект об алиментах, в соответствии с которым отцы-одиночки смогут претендовать на выплаты по уходу за несовершеннолетним ребенком от его матери.
Ранее президент Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть возможность увеличения суммы льготной ипотеки для многодетных семей.