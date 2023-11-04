Правительство допустило введение запрета на вывоз яиц и мяса кур

«Минсельхоз выступил с такой инициативой. Данная инициатива еще не рассматривалась на подкомиссии Минэкономразвития по таможенно-тарифному регулированию», - добавила она.

В России стабильность внутреннего рынка - важный приоритет. Причем как с точки зрения физического объема продовольствия, так и экономической доступности.

Минсельхоз России предложил на полгода запретить вывоз из страны отдельных видов мяса птицы. Такая мера необходима для сдерживания потребительских цен на социально значимую продукцию. Сейчас правительство заинтересовано в том, чтобы снизить стоимость бройлера, супового набора и крыльев. Перед Новым годом цены на эти товары могут подняться, но затем они опустятся.