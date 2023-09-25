«Правильно сделал». Кадыров подтвердил избиение сыном арестованного за поджог Корана

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Кадыров добавил, что гордится поступком сына, который с детства сформировал идеалы чести, достоинства и защиты своей религии.

«Побил - и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание» - написал глава Чечни.

Он подчеркнул, что в России действует закон, который предусматривает защиту священных книг, а религиозные ценности жителей находятся под охраной государства на самом высоком уровне.

Но есть провокаторы, которые не хотят мирного сосуществования народов России и пытаются внести разлад своим поведением. По словам Кадырова, это циничные, аморальные, продажные и бесхребетные люди. Он сравнил их с опухолью на теле, которую надо прижечь.

Никита Журавель стал фигурантом уголовного дела о публичном оскорблении чувств верующих. Так следователи трактовали сожжение Корана у Соборной мечети в Волгограде. По решению суда его доставили в следственный изолятор Грозного.

В середине августа Журавель передал уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой обращение, в котором сообщил, что подвергся избиению со стороны несовершеннолетнего сына Рамзана Кадырова.

Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев пообещал, что в регионе проведут проверку , потому что «никто не может быть подвержен истязаниям и избиению в Чеченской Республике».

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