Правила выдачи льготной ипотеки предложили изменить в России

По информации источника издания, ведомство предложило снизить максимальную сумму кредита по льготной ипотеки до шести миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Кроме того, министерство предложило повысить минимальный первоначальный взнос при льготном кредитовании до 30%. Также ведомство намерено разрешить заемщику получать лишь один льготный кредит в рамках льготной ипотечной программы.

Ранее заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что кабмин решил повысить первоначальный взнос по семейной и льготной ипотеке. По его словам, в настоящее время объемы выдач кредитов по этим программам серьезно увеличились.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина уточняла, что ипотечный портфель за последний год вырос на 32%.