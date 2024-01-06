06 января 2024, 01:55

Правила Рождественского сочельника. Что можно и нельзя делать в этот день

РИА «Новости»
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Сочельник — это день перед Рождеством Христовым. Для православных верующих сочельник проходит 6 января. По давнему библейскому преданию именно в этот день в небе появилась Вифлеемская звезда — символ появления младенца-Спасителя. Существуют определенный правила, что можно делать в сочельник, а чего делать не стоит, сообщил Пятый канал.

Сочельник - это день перед Рождеством Христовым. Для православных верующих сочельник проходит 6 января. По давнему библейскому преданию именно в этот день в небе появилась Вифлеемская звезда - символ появления младенца-Спасителя. Существуют определенный правила, что можно делать в сочельник, а чего делать не стоит, сообщил Пятый канал.

Например, до появления первой звезды 6 января стоит отказаться от пищи, так как это последний день Рождественского поста. Во избежание несчастий лучше не выносить мусор и не заниматься рукоделием.

Также не нужно отказаться от сложных дел, иначе так пройдет весь года. То же самое касается уборки - например, не стоит подметать, чтобы не вымести удачу и достаток. Нельзя ругаться, чтобы не обратить на себя внимание нечистой силы.

Вечером нужно собраться на ужин всей семьей - лучше в доме родителей и обязательно не в черной одежде. Нужно попробовать все блюда со стола, чтобы год не оказался голодным. Потом рекомендуется выйти на улицу, смотреть на звезды и искать путеводную. В этот вечер люди славят Христа, колядуют и гадают. Колядки приносят успех и благополучие.

Когда в наступившем году пройдут посты, родительские субботы и другие события для православных верующих.

Полный список праздников в 2024 году в материале «360».

Праздники Одежда Семья Правила Православное рождество
06 января 2024, 02:04
Курьер привез россиянке пачку укропа с большим насекомым
РИА «Новости»
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Живой палочник попался в запакованном укропе, который жительнице Перми доставил курьер. Она оформила покупку через доставку в одном из городских супермаркетов, сообщило Ura.ru.

«Обнаружили палочник при покупке укропа. Зелень доставил курьер. Покупку оформили 5 января», - отметили в материале.

Жительница Перми обратились в службу поддержки магазина. Ей вернули деньги за укроп, а также в качестве извинений дали купон на 100 рублей. Женщина пожалела насекомое и не стала его выбрасывать. Палочнику соорудили дом из подручных материалов.

Москвич заказал стейки в одной из столичной сети магазинов и во время приготовления заметил в мясе большую иглу.

Мужчина купил стейк в фирменном магазине, воспользовавшись приложением. После опасной находки он вернул стейк продавцу.

Пермь Магазины
06 января 2024, 00:10
Икону «Троица» Рублева доставили в Храм Христа Спасителя
РИА «Новости»
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Пришедшие на рождественскую службу в московский Храм Христа Спасителя верующие увидят икону «Святая Троица» Андрея Рублева в специальном киоте, расположенном у правого клироса. Образ доставили в храм в пятницу, 5 января, из научно-реставрационного центра имени Грабаря. Об этом сообщила пресс-служба Московской патриархии.

Икону в храм передали по благословению Патриарха московского и всея Руси Кирилла. После помещения «Троицы» в специальном киоте митрополит Григорий совершил перед образом Святой Троицы молебен.

В дни празднования Рождества знаменитый образ останется в Храме Христа Спасителя, где Святейший Патриарх Кирилл совершит праздничные богослужения.

Русская православная церковь получила икону «Святая Троица» Андрея Рублева на 49 лет начале июля 2023 года. Договор о передаче образа подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова.

Документ предусматривает, что церковь взяла на себя обязательство соблюдать условия сохранения иконы. Третьяковская галерея, ранее владевшая образом, сохранило основные решения по оперативному обращению с работой известного иконописца.

РПЦ Россия Патриарх Кирилл Православное рождество Третьяковская галерея
06 января 2024, 00:03
«Сделал для мира больше, чем люди». Умер толстый кот Виктор, которого не пустили на рейс из-за перевеса
Freepik
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Толстый кот Виктор, которого не пустили на рейс «Аэрофлота» из-за перевеса, умер в возрасте восьми лет. Об этом владелец питомца Михаил Галин написал в соцсетях.

«Кот, который прожил свою жизнь достойно и сделал для этого мира больше, чем многие люди. Беги по радуге, кот Виктор», - написал Галин.

Толстый кот стал звездой интернета в 2019 году. Тогда питомца не пустили в салон самолета на рейсе «Москва-Владивосток» из-за большого веса и предложили отправить его в путешествие в багажном отделе. Хозяин животного разлучаться с питомцем в полете не хотел, и придумал хитрость. Он на взвешивании подменил своего кота похожим и успешно зарегистрировался на рейс. Когда в авиакомпании узнали о подлоге, они решили наказать пассажира, лишив его накопленных баллов на карте лояльности.

А вот во Владивостоке поступок Галина оценили. Его даже предложили наградить общественно-деловой премией «Звезда Дальнего Востока», создав в ней новую номинацию «За доброту».

Интернет Аэрофлот Соцсети Коты Самолеты Животные
05 января 2024, 18:15
Петербуржец попал в реанимацию с шурупами в животе
РИА «Новости»
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Врачи в Санкт-Петербурге борются за жизнь 26-летнего мужчины, который проглотил шурупы. Пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщила «Фонтанка».

Петербуржца госпитализировали накануне вечером. В ходе осмотра в брюшной полости мужчины обнаружили металлические шурупы. В итоге у него развился перитонит.

При каких обстоятельствах пациент проглотил инородные тела, не сообщалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В детскую больницу имени Сперанского в Москве поступила четырехлетняя девочка с жалобами на боль в животе и сильную рвоту. После рентгена врачи обнаружили в кишечнике ребенка 36 магнитных шаров. Пациентку прооперировали.

Санкт-Петербург Больницы

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