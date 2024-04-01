Правила продажи табачной продукции изменились в России

Такое преступление может грозить штрафом в размере до миллиона рублей, принудительными работами на срок до трех лет и даже лишением свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Помимо этого, расширились полномочия регионов в борьбе с «наливайками». Теперь субъекты РФ могут запрещать продажу пива и пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре в таких заведениях и ограничивать время торговли этим алкоголем в точках общепита в многоэтажках и на прилегающей к ним территории.

Кроме того, при сканировании маркировки табака, разливного пива и слабоалкогольных напитков из кегов на кассе программное обеспечение будет автоматически направлять запрос о товарах в систему «Честный знак». Просроченные или контрафактные товары будут блокировать.