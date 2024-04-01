01 апреля 2024, 07:36

Правила продажи табачной продукции изменились в России

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

В России с 1 апреля ввели новые правила продажи табачной и никотиносодержащей продукции. За торговлю этими видами товаров без лицензии в крупном размере ввели уголовную ответственность, сообщило РИА «Новости».

Такое преступление может грозить штрафом в размере до миллиона рублей, принудительными работами на срок до трех лет и даже лишением свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Помимо этого, расширились полномочия регионов в борьбе с «наливайками». Теперь субъекты РФ могут запрещать продажу пива и пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре в таких заведениях и ограничивать время торговли этим алкоголем в точках общепита в многоэтажках и на прилегающей к ним территории.

Кроме того, при сканировании маркировки табака, разливного пива и слабоалкогольных напитков из кегов на кассе программное обеспечение будет автоматически направлять запрос о товарах в систему «Честный знак». Просроченные или контрафактные товары будут блокировать.

Правила Торговля Россия Пиво
01 апреля 2024, 03:15
Приставы арестовали активы владельцев «Макфа» на 100 трлн рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Челябинске судебные приставы арестовали счета и активы родственников бывшего депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Это сделали по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества компании «Макфа», сообщил ТАСС.

Под арест попали, в том числе, активы зятя Белоусова и матери Юревича. Общая сумма арестованных активов составила 100 триллионов рублей.

В четверг, 28 марта, Генеральная прокуратура России направила в Центральный районный суд Челябинска иск с требованием передать акции холдинга «Макфа» в доход государства. Ответчиками кроме АО «Макфа» выступят АО «СМАК», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» и другие компании. Суд рассмотрит иск 9 апреля. В рамках иска суд арестовал все активы «Макфы» и еще шести компаний, две их которых зарегистрированы на Кипре и в Нидерландах.

Суд Депутаты Челябинск Аресты
31 марта 2024, 20:24
Соседей фигуранта дела о теракте в «Крокусе» допросили в Таджикистане
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Соседей обвиняемого в нападении на «Крокус Сити Холл» Далерджона Мирзоева в Таджикистане допросили правоохранители. Об этом РИА «Новости» сообщила одна из соседок родителей боевика.

«Нас вызывали на допрос и отпустили в тот же день», - отметила она.

Собеседница издания уточнила, что Далерджон Мирзоев никогда не вступал в конфликт с жителями кишлака. Мужчина вел себя спокойно и вежливо.

Ранее мать и отец Мирзоева обратились к семьям погибших в концертном зале со словами соболезнования. Мать нападавшего заявила, что не верит в то, что сын решился на убийство людей.

Далерджона Мирзоева обвиняют в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. Он приехал в Московскую область из Новосибирска, где работал таксистом. Мирзоев женат, у него четверо несовершеннолетних детей.

Таджикистан Теракт в «Крокусе»
31 марта 2024, 17:47
Звезде сериала «Солдаты» диагностировали рак легкого
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Злокачественное новообразование легкого и верхней доли бронхов диагностировали известному актеру Роману Мадянову. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, 61-летний артист начал проходить курс противоопухолевого лечения, чтобы предотвратить развитие болезни.

Мадянов обратился к медикам из-за сильной слабости, ему провели противоопухолевую лекарственную терапию, выявив злокачественное образование.

Кроме того, у актера обнаружили кисты в печени, селезенке и почках. Мадянова выписали с рекомендацией наблюдения по месту жительства и назначили еще одно противоопухолевое лечение в апреле.

Мадянов известен большому кругу зрителей по ролям в сериалах «Солдаты», «Шаляпин», «Охота на изюбря», фильмах «Команды мечты», «По щучьему велению» и «СуперБобровы». В 1995 году ему присвоили звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Сериалы Болезни Актеры
31 марта 2024, 17:28
Родители террориста из «Крокуса» Мирзоева не поверили в виновность сына
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Живущие в Таджикистане мать и отец обвиняемого в нападении на «Крокус Сити Холл» Далерджона Мирзоева выразили слова соболезнования семьям 144 погибших в концертном зале. Об этом со ссылкой на своего корреспондента в республике сообщило РИА «Новости».

Мать Мирзоева Гулькарат заявила, что не может поверить в то, что сын пошел на убийство большого количества людей. Но в ходе дальнейшей беседы она выразила слова сочувствия близким погибших и пострадавшим.

«Я приношу свои соболезнования матерям, сестрам погибших, пострадавшим людям. Не верю, что мой сын мог это сделать», - заявила женщина.

Отец обвиняемого Барот присоединился к словам супруги.

«Я приношу свои соболезнования отцам и матерям, родственникам и близким», - сказал мужчина.

Далержон Мирзоев - самый старший из участников нападения на «Крокус Сити Холл». Ему 32 года, у него есть жена и четверо несовершеннолетних детей. В Московскую область он приехал из Новосибирска, где работал таксистом.

Один из горожан ранее сообщал журналистам, что Мирзоев посещал тренировки по боям без правил в спортивном клубе «Зевс» в Затулинском районе Новосибирска.

Мачеха еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова призвала всех не возлагать вину за случившееся на родителей фигурантов дела. Она подчеркнула, что ни отец, ни мать не знали о том, чем занимается уехавший сын.

Теракт в «Крокусе»

Новости по теме