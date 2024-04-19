Правила поездок за рубеж для российских чиновников могли ужесточить

Как заявили источники агентства, ограничения будут отличаться для разных чиновников. Их введут из-за опасений ФСБ по поводу вероятных утечек государственной тайны. Условия будут разниться в зависимости от уровня доступа к гостайне.

Одной из введенных мер будет запрет для работников некоторых госучреждений на выезд в другую страну без специального разрешения.

Ранее стало известно о новом законопроекте в Госдуме, который уточняет процедуру выезда из России для некоторых чиновников, имеющих доступ к государственной тайне. Согласно инициативе, сенаторы, депутаты ГД, главы муниципальных образований и судей смогут путешествовать в другие государства только «с предварительным уведомлением федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности (его территориальных органов) и федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области внешней разведки».