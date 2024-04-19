Правила поездок за рубеж для российских чиновников могли ужесточить
Правительство России якобы решило ужесточить правила поездок за границу для государственных служащих. Об этом сообщило Reuters.
Как заявили источники агентства, ограничения будут отличаться для разных чиновников. Их введут из-за опасений ФСБ по поводу вероятных утечек государственной тайны. Условия будут разниться в зависимости от уровня доступа к гостайне.
Одной из введенных мер будет запрет для работников некоторых госучреждений на выезд в другую страну без специального разрешения.
Ранее стало известно о новом законопроекте в Госдуме, который уточняет процедуру выезда из России для некоторых чиновников, имеющих доступ к государственной тайне. Согласно инициативе, сенаторы, депутаты ГД, главы муниципальных образований и судей смогут путешествовать в другие государства только «с предварительным уведомлением федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности (его территориальных органов) и федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области внешней разведки».