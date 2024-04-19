19 апреля 2024, 02:41

Правила поездок за рубеж для российских чиновников могли ужесточить

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Правительство России якобы решило ужесточить правила поездок за границу для государственных служащих. Об этом сообщило Reuters.

Как заявили источники агентства, ограничения будут отличаться для разных чиновников. Их введут из-за опасений ФСБ по поводу вероятных утечек государственной тайны. Условия будут разниться в зависимости от уровня доступа к гостайне.

Одной из введенных мер будет запрет для работников некоторых госучреждений на выезд в другую страну без специального разрешения.

Ранее стало известно о новом законопроекте в Госдуме, который уточняет процедуру выезда из России для некоторых чиновников, имеющих доступ к государственной тайне. Согласно инициативе, сенаторы, депутаты ГД, главы муниципальных образований и судей смогут путешествовать в другие государства только «с предварительным уведомлением федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности (его территориальных органов) и федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области внешней разведки».

ФСБ Правила Депутаты Россия Чиновники
19 апреля 2024, 01:18
Прокуратура города Лыткарино нашла сайты с признаками финансовых пирамид
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Прокуратура города Лыткарино обнаружила сайты, которые содержат данные о деятельности организаций с признаками финансовых пирамид. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Чтобы ограничить доступ к таким порталам, прокурор города обратился в суд с просьбой признать размещенную там информацию запрещенной к распространению на территории страны.

«Решениями Лыткаринского городского суда требования прокурора города удовлетворены. Судебные решения вступили в законную силу», - сказано в публикации.

Ранее IT-эксперт Павел Мясоедов рассказал ведущей «360» Екатерине Малашенко, что виртуальный мир в последнее время стал особенно опасным для молодого поколения и детей. В нем большое количество мошенников и преступников, которые ведут противоправную деятельность в мессенджерах и других платформах.

Он призвал родителей блокировать подозрительные чаты. Если в них оказались признаки серьезного правонарушения - обращаться в полицию.

Суд Прокуратура РФ Полиция Лыткарино
18 апреля 2024, 19:33
Планы Гросси посетить Россию подтвердили в МАГАТЭ
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси намерен приехать в Россию. Детали планируемой поездки прорабатывают специалисты, сообщило РИА «Новости».

«Мы можем подтвердить, что планируется визит генерального директора, и мы работаем над деталями подготовки», - процитировало агентство пресс-службу МАГАТЭ.

Предположительно, визит Гросси в Россию ожидается в следующем месяце. По словам представителя министерства иностранных дел Марии Захаровой, не исключено, что гендиректор МАГАТЭ посетит Россию в конце мая.

Дипломат отметила, что МАГАТЭ - техническая структура, неспособная по своей инициативе оценивать ядерную безопасность атомных установок.

Россия МАГАТЭ
18 апреля 2024, 19:19
Два новых героя появятся в шоу «Маска»
РИА «Новости»
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В первом полуфинале пятого сезона шоу «Маска» появятся два новых персонажа — Тыква и Космонавт. Программу покажут на телеканале НТВ 21 апреля.

Спецгости выступят с музыкальными номерами, а также во время общения с жюри подскажут, кто перед ними выступил. Затем персонажи снимут маски.

С первого сезона шоу появилась традиция представлять новых героев в полуфиналах программы. В предыдущих сезонах маски различных персонажей скрывали Сергея Лазарева, Юлианну Караулову, Иду Галич, Влада Сташевского, Александра Шоуа, Бедроса Киркорова и Шуру. Некоторых артистов члены жюри определяли точно с первых нот.

Незадолго до полуфинала пятого сезона шоу «Маска» жюри удалось раскрыть, кто прятался под маской розовой Гориллы. Как оказалось, это был молодой певец Акмаль Ходжаниязов , выступающий под псевдонимом Akmal'.

В первом полуфинале пятого сезона шоу «Маска» появятся два новых персонажа - Тыква и Космонавт. Программу покажут на телеканале НТВ 21 апреля.

Музыка Телевидение Шоу-бизнес
18 апреля 2024, 17:07
Цветочный блогер Носова: не стоит помещать маленькое растение в большой горшок
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Многие считают, что чем больше горшок, тем свободнее и лучше чувствует себя растение. Однако это правило не работает, сообщила цветочный блогер Елена Носова телеканалу «Санкт-Петербург».

По словам эксперта, горшок подбирается по размеру корневой системы цветка. Если посадить маленькое растение в большой горшок, то земля вокруг него будет просто не освоена корнями и закиснет. Также адаптировать под конкретное растение нужно и грунт.

Носова посоветовала перед покупкой цветка внимательно осмотреть его в магазине. У растения не должно быть черных кончиков, добавила она.

Цветы

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