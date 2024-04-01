Правила перепланировки квартир в России ужесточили

Ранее перепланировкой считалось «изменение конфигурации помещения, требующее внесения изменений в техпаспорт». Теперь под ней подразумевается любое изменение площади, например, объединение комнат, которое до этого считалось реконструкцией. Россиянам станет сложнее делать ремонт в квартирах.

«Закон также уточняет сроки подачи документов о перепланировке и реконструкции помещений <…> - 30 дней», - передавали в пресс-службе Росреестра.

Руководитель «Контур. Недвижимости» Константин Ташлыков рассказывал РИА «Новости» , что даже перенос дверного проема или демонтаж встроенных шкафов потребуют согласования. После ремонта собственник должен будет не только получить акт приемки, но и заказать новый технический план у кадастрового инженера, а затем передать его в Росреестр, чтобы ведомство внесло изменения в ЕГРН.

При этом в России упростили перевод жилого помещения в нежилое и обратно, сообщал информационно-справочный портал «Гарант.ру». Он считается завершенным со дня внесения записи в ЕГРН или кадастрового учета образованных помещений и регистрации прав на них.

Россиян с 1 апреля ждут и другие изменения: пенсионерам проиндексируют социальные выплаты, в автошколах ужесточат правила пересдачи экзамена, а региональным властям позволят самостоятельно решать судьбу «наливаек» в жилых домах. Подробнее - в материале «360».