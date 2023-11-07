Правила для дорожных камер захотели ужесточить в России

По информации источника, ведомство предложило устанавливать фиксирующее одно и то же нарушение камеры на расстоянии не ближе пяти километров за городом и километра в пределах населенных пунктов. При этом исключения возможны для мест с большим количеством ДТП.

Согласно новым правилам, дорожные службы обязуют устанавливать камеры таким образом, чтобы они не закрывали светофоры и знаки. Если камера передвижная, то за 300 метров до ее установки необходимо выставлять соответствующий информационный щит.

Ранее юрист Иван Соловьев предупредил автолюбителей о возможном возвращении штрафа за превышение средней скорости на дорогах. Это ограничение работало с 2013 по 2021 год, однако затем его отменили.