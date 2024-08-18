Прах фигуристов Белоусовой и Протопопова захоронят в Петербурге

«Сейчас уже можно говорить о том, что ситуация спустя столько месяцев разрешилась. Все договоренности достигнуты», - указали в сообщении.

В ближайшее время прах доставят из Швейцарии в Санкт-Петербург. Спортсменов захоронят на Волковском кладбище, ориентировочно, 11 сентября.

Протопопов скончался в ноябре 2023 года в Швейцарии. За год до своей смерти фигурист завещал, чтобы его похороны прошли в России вместе с супругой Людмилой Белоусовой Спортсменка умерла в 2017 году, ее прах Протопопов хранил у себя дома.

Весной на центральной аллее Новодевичьего кладбища захоронили прах народного артиста России Александра Ширвиндта. Он умер в 89 лет.