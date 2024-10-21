21 октября 2024, 13:30

Позитив для рынка, который не к месту. Снизят ли минимальный срок владения квартирой

РИА «Новости»
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Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил снизить с пяти до трех лет минимальный срок владения квартирой, после которого можно не уплачивать НДФЛ с дохода от ее продажи. Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в разговоре с 360.ru оценил инициативу позитивно.

Ракута назвал 13% от разницы стоимости существенными деньгами для многих россиян. Сокращение минимального срока владения квартиры, по его словам, окажет положительный эффект.

«Потому что много кто сможет обойти этот момент и, соответственно, не платить налог», - подчеркнул собеседник 360.ru.

По действующему законодательству, если собственник владеет квартирой менее пяти лет, ему необходимо заплатить налог в размере 13%. Идею Нилова эксперт счел интересной, поскольку она могла бы поддержать сделки на вторичном рынке. Многие владельцы решились бы на продажу недвижимости и не стали бы ждать истечения пяти лет.

Ракута отметил, что достаточно часто в рамках одной семьи люди покупают несколько объектов недвижимости. Особенно это было популярно, когда активно развивались льготные программы - многие брали в рамках семейной ипотеки несколько квартир для себя и для инвестиций, либо для себя и на перспективу ребенку. Если вставал вопрос продажи, человеку необходимо было ждать.

Дойдет ли предложение до рассмотрения и утверждения - большой вопрос, добавил брокер, поскольку сейчас велики затраты в других сферах экономики.

«Инициатива выглядит хорошо но, честно, сомневаюсь, что она сейчас реализуема ввиду того, что это по факту сокращение бюджетных денег. Налоги - это бюджетные деньги, а деньги сейчас в бюджете необходимы», - сказал он.

Ракута отметил, что даже с учетом ситуации на рынке недвижимости, где не хватает лимитов на ту же самую семейную ипотеку, средства приходится изымать.

«Разницу между ключевой ставкой субсидируют за счет правительства. Правительство берет деньги с налогов в том числе», - резюмировал брокер.

Ранее финансист Игорь Балынин рассказал, что для выгодной перепродажи недвижимости стоит иметь в собственности несколько объектов.

Законы Налоги Недвижимость
21 октября 2024, 12:03
Авиапассажирам могут дать право самостоятельно сдавать багаж
РИА «Новости»
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Пассажиры самолетов в России могут получить право самостоятельно регистрировать и сдавать свой багаж в аэропортах. Об этом РИА «Новости» рассказали в Минтрансе.

Соответствующую инициативу на имя главы ведомства Романа Старовойта отправила Международная ассоциация аэропортов (МАА). В письме говорится, что отечественные авиагавани прорабатывают возможность установки автоматизированных систем регистрации багажа с электронной багажной биркой для самостоятельной сдачи в терминалах.

По мнению ассоциации, такая мера поможет сократить очереди на регистрационных стойках и оптимизировать работу аэропортов.

«Данное письмо поступило в Минтранс. В настоящее время его изучают совместно с авиакомпаниями на предмет возможности реализации такой инициативы», - отчитались в ведомстве.

Глава Минпромторга Антон Алиханов призвал создать отечественный дальнемагистральный самолет.

Самолеты
21 октября 2024, 05:04
Цены на бензин повысят с 1 ноября
РИА «Новости»
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Цены на топливо с 1 января повысятся. Такое заявление сделал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

«С начала следующего месяца стоимость АИ-92 начнется с отметки в 54 рубля за литр. Бензин с октановым числом 95 может стоить от 59 рублей», - заявил эксперт.

Дизельное топливо будет стоить минимум 66 рублей. В разных регионах могут наблюдаться колебания розничных цен. В сентябре эксперты также прогнозировали повышение стоимости бензина.

К концу 2024 года в России средний чек на поездку в такси может вырасти на 30%. Это связали, в том числе, с подорожанием бензина.

Рубль Бензин
20 октября 2024, 23:25
Звезда «Глухаря» в третий раз попалась на уловку мошенников
РИА «Новости»
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Актера Юрия Оборотова как минимум третий раз обманули мошенники, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, 74-летнюю звезду «Глухаря» обманули на 58 тысяч рублей.

Авторы статьи уточнили, что в начале октября актер получил звонок в одном из мессенджеров. Звонивший представился сотрудником ЕМИАС и попросил срочно обновить приложение. У Оборотова такого не оказалось, поэтому пришлось его скачать. Дальше - дело техники. Артиста «развели» на 58 тысяч рублей, после чего он написал заявление в полицию.

Baza напомнила, что в 2022 году Юрия Оборотова уже обманывали.

В Саратове к пенсионерке подошли две женщины и убедили, что ей срочно нужно «исцелиться». Когда 79-летняя женщина опомнилась, она поняла, что лишилась 56,5 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Мошенничество Фильмы Деньги Актеры
20 октября 2024, 17:27
«Нужно просто рожать». Курганский губернатор сравнил идеологию чайлдфри с сатанизмом
Unsplash
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Добровольный и осознанный отказ от рождения детей по своей сути — обыкновенный сатанизм. Такое заявление сделал губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

Он порассуждал о том, что Бог создал мужчину и женщину и наделил их способностью продолжать род.

Любое отклонение от основной идеи воспринимается не как свобода, а как открытое противостояние Богу - вызовом и спором. Уже давно известно, кто становится зачинщиком мятежа против Всевышнего, и чем это противостояние заканчивается, напомнил губернатор.

Суть национальной идеи, над которой размышляют многие выдающиеся умы, по мнению Шумкова, можно выразить так: «Нужно просто рожать как можно больше детей и как можно лучше их воспитывать. Остальное они сделают сами».

Свою публикацию курганский губернатор пометил хештегом «ОбыкновенныйСатанизм».

Ранее почти каждый второй россиянин выступил за введение закона о запрете пропаганды чайлдфри. Половина опрошенных заявила, что идеологию отказа от рождения детей поддерживают люди с эгоистичными взглядами. Российские депутаты даже предложили ввести налог на бездетность , а полученные деньги направить на развитие детских домов.

Добровольный и осознанный отказ от рождения детей по своей сути - обыкновенный сатанизм. Такое заявление сделал губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

Дети Курганская область Чайлдфри

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