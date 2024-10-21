Позитив для рынка, который не к месту. Снизят ли минимальный срок владения квартирой

Ракута назвал 13% от разницы стоимости существенными деньгами для многих россиян. Сокращение минимального срока владения квартиры, по его словам, окажет положительный эффект.

«Потому что много кто сможет обойти этот момент и, соответственно, не платить налог», - подчеркнул собеседник 360.ru.

По действующему законодательству, если собственник владеет квартирой менее пяти лет, ему необходимо заплатить налог в размере 13%. Идею Нилова эксперт счел интересной, поскольку она могла бы поддержать сделки на вторичном рынке. Многие владельцы решились бы на продажу недвижимости и не стали бы ждать истечения пяти лет.

Ракута отметил, что достаточно часто в рамках одной семьи люди покупают несколько объектов недвижимости. Особенно это было популярно, когда активно развивались льготные программы - многие брали в рамках семейной ипотеки несколько квартир для себя и для инвестиций, либо для себя и на перспективу ребенку. Если вставал вопрос продажи, человеку необходимо было ждать.

Дойдет ли предложение до рассмотрения и утверждения - большой вопрос, добавил брокер, поскольку сейчас велики затраты в других сферах экономики.

«Инициатива выглядит хорошо но, честно, сомневаюсь, что она сейчас реализуема ввиду того, что это по факту сокращение бюджетных денег. Налоги - это бюджетные деньги, а деньги сейчас в бюджете необходимы», - сказал он.

Ракута отметил, что даже с учетом ситуации на рынке недвижимости, где не хватает лимитов на ту же самую семейную ипотеку, средства приходится изымать.

«Разницу между ключевой ставкой субсидируют за счет правительства. Правительство берет деньги с налогов в том числе», - резюмировал брокер.

Ранее финансист Игорь Балынин рассказал, что для выгодной перепродажи недвижимости стоит иметь в собственности несколько объектов.