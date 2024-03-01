Пожизненно осужденный неонацист пожаловался на злых собак в «Крестах» в Петербурге

Колпинский районный суд рассмотрел административное дело по иску Воеводина, решившего взыскать денежную компенсацию за испытанный перед собаками страх с администрации ФКУ СИЗО № 1. Свои моральные страдания он оценил в 144 тысячи рублей.

По словам неонацистам, с 8 по 25 сентября 2023 года он содержался в СИЗО-1 «Кресты», где при любом выводе из камеры его конвоировал кинолог с собакой, хотя он никаких нарушений не допускал.

«При этом собаки гавкали, не имели намордников, находились от истца на расстоянии около одного метра, создавали опасность для истца. С данными действиями истец не согласен», - уточнил канал.

Суд отказал Воеводину в иске, отметив, что служебную собаку использовали для усиления сопровождения при конвоировании. В качестве спецсредства никто ее к неонацисту не применял.

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