Пожилых москвичей научат писать мемуары

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«В Год семьи мы хотим предложить горожанам „серебряного“ возраста научиться собирать семейную историю, писать мемуары и прослеживать генеалогическое древо на несколько поколений», - сообщил он.

Москвичам расскажут, как работать с фото- и видеоматериалами, анализировать их и сохранять для будущих поколений. В конце курса участникам предложат создать книгу или словарь семейных фразеологизмов, снять фильм или организовать экскурсию по памятным местам.

Чтобы стать участником занятия нужно записать в любом из центров «Московского долголетия».

Также в столичных центрах работает клуб мемуаристики «Линия жизни», созданный совместно с Главархивом Москвы. В нем можно передать собственные воспоминания о различных событиях из жизни города и семьи.

Кроме того, пожилые москвичи смогут посещать занятия в 20 вузах столицы.