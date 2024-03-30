Пожилого итальянца приняли за шпиона в Пермском крае

Мужчина снимал грузовые поезда, электрички и окрестности у станции «Пермь - Сортировочная». Его поведение показалось пермякам подозрительным, и они вызвали полицию. Иностранца задержали.

В отделении выяснили, что он приехал из Италии и совсем не говорил по-русски. Мужчина объяснил через переводчика, что бывал в Пермском крае с 2019 года, потому что встретил там свою любовь.

Итальянец заявил, что фотографировал поезда для себя - его удивили длинные российские «товарняки» и «Ласточки», хотел показать составы своим родственникам. Мужчину отпустили, но попросили удалить все снимки.

В Санкт-Петербурге задержали двух иностранцев , объявленных в международный розыск за похищение человека. Их экстрадируют.