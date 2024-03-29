Пожилая россиянка получила тазом по голове возле собственного дома

По данным источника, ЧП произошло на Дунайском проспекте утром в четверг, 28 марта. Неизвестный ударил по голове 61-летнюю женщину пластиковым тазом, она получила гематому на лбу, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшую оперативно доставили в больницу.

Состояние пациентки в настоящее время оценивается как удовлетворительное. Полицейские начали проверку ситуации по факту случившегося.

Ранее в Дмитрове мужчина избил глухонемую женщину-таксиста. Он решил, что автомобиль такси обязан уступить ему проезд на дороге, вышел из салона, разбил стекло и избил женщину-инвалида. Суд отправил фигуранта в СИЗО до 11 мая , несмотря на ходатайство о домашнем аресте.