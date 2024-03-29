29 марта 2024, 14:42

Пожилая россиянка получила тазом по голове возле собственного дома

РИА «Новости»
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Пожилая женщина в Санкт-Петербурге пострадала от удара тяжелым предметом по голове прямо возле своего дома. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным источника, ЧП произошло на Дунайском проспекте утром в четверг, 28 марта. Неизвестный ударил по голове 61-летнюю женщину пластиковым тазом, она получила гематому на лбу, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшую оперативно доставили в больницу.

Состояние пациентки в настоящее время оценивается как удовлетворительное. Полицейские начали проверку ситуации по факту случившегося.

Ранее в Дмитрове мужчина избил глухонемую женщину-таксиста. Он решил, что автомобиль такси обязан уступить ему проезд на дороге, вышел из салона, разбил стекло и избил женщину-инвалида. Суд отправил фигуранта в СИЗО до 11 мая , несмотря на ходатайство о домашнем аресте.

Санкт-Петербург Больницы Женщины
29 марта 2024, 15:46
Более 80% россиян оценили работу Путина положительно — ФОМ
РИА «Новости»
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Большинство (84%) участников нового исследования Фонда общественного мнения заявили, что хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина. Столько же респондентов доверяют главе государства, следует из данных опроса ФОМ.

На вопрос об оценке работы президента 84% участников исследования сообщили, что оценивают ее «скорее хорошо». Еще 6% заявили, что оценивают «скорее плохо».

Спросили респондентов и о доверии к главе государства. В ответ 84% сообщили, что скорее доверяют президенту, 8% - скорее не доверяют.

Работу российского кабмина оценили хорошо 58% опрошенных, 19% посчитали, что правительство работает скорее плохо.

Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» проводили в период с 22 по 25 марта. Участниками стали 1,5 тысячи человек старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 регионах России.

В качестве метода опроса специалисты использовали интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,6%.

Опросы Россия Владимир Путин Правительство РФ
29 марта 2024, 14:48
«Зов Народа» посла слов Лазаревой призвал запретить иноагентам выдвигаться в депутаты
РИА «Новости»
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Активисты общественного движения «Зов Народа» обратились к депутату Госдумы Дмитрию Гусеву с просьбой разработать законопроект о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты и занимать госдолжности. Копия обращения появилась в распоряжении «360».

Движение обратило внимание, что актриса и телеведущая, Татьяна Лазарева, имеющая статус иноагента, собирается баллотироваться в Мосгордуму.

Происходящее, по оценке общественников, - просто провокация, направленная на дестабилизацию ситуацию в стране на фоне выборов в парламент столицы.

В обращении привели слова Лазаревой* о том, что свою кандидатуру собираются выдвигать 45 иностранных агентов в 45 московских округах.

«Сама Лазарева* поливает грязью страну, в которой она не живет с 2016 года. Она называет это „велением своей души“ и „большим патриотизмом“, хотя на самом деле ее желание улучшить жизнь русских в качестве депутата является не более чем попыткой привлечь внимание новых западных инвесторов и вмешаться во внутренние дела нашей страны», - указали в «Зове Народа».

Активисты напомнили, что по действующему законодательству иностранным агентам запрещено влиять на выборы, но у них есть право избираться.

«Считаем, что каждый из нас должен защищать свою страну от внешнего влияния и подверженности чьим-либо интересам. И, учитывая последние события и скандалы, связанные с иностранными агентами, мы считаем, что это представляет угрозу нашей национальной безопасности и суверенитету», - добавили общественники.

На фоне этого «Зов Народа» попросил Гусева поднять в Госдуме вопрос о запрете иностранным агентам выдвигаться в депутаты и занимать государственные должности, а также принять меры для обеспечения честных, прозрачных и свободных от внешнего влияния выборов в преддверии единого дня голосования в сентябре.

*Татьяна Лазарева признана иностранным агентом в России.

Иноагенты Выборы Москва
29 марта 2024, 14:08
«Будем помнить всегда». И.о главы Минздрава Иркутской области — о теракте в «Крокусе»
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Исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов совместно с главным врачом детской Иркутской областной больницы Андреем Козловым приехали в Московскую область, чтобы возложить цветы в память о погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Вся страна будет помнить трагические события 22 марта в Подмосковье, заявил он «360».

«Мы приехали в командировку, работаем в Минздраве. Проезжали мимо и возложили цветы от губернатора Игоря Кобзева, от имени правительства и законодательного собрания региона в память о теракте», - сказал он.

Модестов отметил, что регион был готов отправить свои медицинские резервы, чтобы помочь коллегам после теракта.

«Медики готовы были подключиться, но помощь не понадобилась. Готовы были свои резервы передать. Скорбим и будем помнить об этой трагедии всегда», - добавил он.

Ранее в пятницу у стихийного мемориала возле «Крокуса» началась панихида.

Иркутская область Минздрав Врачи Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 13:56
Умер еще один пострадавший при теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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В больнице скончался еще один пострадавший в результате теракта в «Крокус Сити Холле», он получил тяжелые огнестрельные ранения. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Скончался еще один пострадавший, он находился в тяжелом состоянии», - сказал Мурашко.

Министр добавил, что из больниц выписали 98 пострадавших в результате теракта в «Крокусе». В стационарах в настоящее время остаются 69 человек, один из них - в крайне тяжелом.

Больницы Минздрав Теракт в «Крокусе»

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