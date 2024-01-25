25 января 2024, 09:03

Пожарную безопасность на всех складах маркеплейсов призвали проверить в России

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Первый заместитель руководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев предложил главе МЧС Александру Куренкову проверить соблюдение норм пожарной безопасности на всех складах маркетплейсов в России после ЧП на Wildberries в Санкт-Петербурге. Документ появился в распоряжении РИА «Новости».

«Считаю необходимым провести проверку соблюдения норм пожарной безопасности на складах и дистрибьюторских центрах маркетплейсов по всей стране», - указал Гусев в письме.

Он напомнил, что на подобных складах лежат товары, принадлежащие малому и среднему бизнесу. Для многих из них работа на маркетплейсах является единственным источником дохода. Некоторым приходится брать кредиты, чтобы закупать товар.

В Петербурге в Шушарах 13 января произошел крупный пожар на складе Wildberries. Спасатели ликвидировали открытое горение лишь на следующий день. Один из работников сгоревшего склада признался в поджоге. По факту крупного пожара возбудили уголовное дело. Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук дала показания по делу о пожаре на складе.

Санкт-Петербург Пожары Россия Маркетплейсы
25 января 2024, 10:49
МегаФон ускорил интернет для жителей Московской области
Freepik
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Оператор МегаФон провел модернизацию сети, благодаря чему увеличил скорость передачи данных в крупнейших городских округах Подмосковья. Абоненты смогут воспользоваться высокоскоростным интернетом даже в весенне-летний период, когда нагрузка на сеть вырастает на 10-15%.

Специалисты заменили радиорелейные линии, поэтому теперь оборудование имеет более высокую пропускную способность - до трех гигабит в секунду. Инженеры провели модернизацию в одиннадцати городских округах: Наро-Фоминске, Шатуре, Пушкине, Орехово-Зуеве, Истре, Ногинске, Егорьевске, Мытищах, Рузе, Сергиевом Посаде и Щелкове.

Средняя скорость составит 45 мегабит в секунду, что позволит абонентам быстро скачивать файлы и смотреть кино в высоком разрешении. По информации МегаФона, с начала весны поток мобильного трафика в вышеперечисленных округах растет.

В Сергиево-Посадском округе он увеличивается на 10% и доходит почти до 400 терабайт в месяц. Этот показатель растет из-за увеличения потока туристов, потому что Сергиев Посад входит в города «Золотого кольца» России.

«Теперь абоненты МегаФона, кто „мигрирует“ в Московскую область, получат еще более качественный сервис вне зависимости от количества зарегистрированных пользователей в сети и их мобильной активности», - рассказал директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

В конце декабря компания также поменяла оборудование на юге Новой Москвы. Модернизация 50 базовых станций улучшит качество связи в 10 населенных пунктах, в том числе в поселке Коммунарка.

Наро-Фоминск Интернет Мытищи Истра Россия Сергиев Посад Щелково Егорьевск Орехово-Зуево Пушкино Руза Шатура МегаФон
25 января 2024, 10:44
Московский транспорт подготовил праздничную программу ко Дню студента
РИА «Новости»
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В Москве для учащихся вузов и колледжей, а также обладательниц имени Татьяна 25 января столичный транспорт подготовил несколько тематических акций. О программе рассказали на официальном портале мэра города.

Так, в течение дня вход на выставки Музея транспорта «Куплю гараж» в Музее Москвы и «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра» в павильоне № 26 «Транспорт СССР» на ВДНХ для студентов и Татьян будет бесплатным по студенческому билету или паспорту. Также они смогут бесплатно взять коньки на прокат на катке в парке Северного речного вокзала. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и внести залог в две тысячи рублей, который вернут после возврата коньков.

Кроме того, в верхнем вестибюле эскалаторной галереи на Воробьевых горах на стойке «Живое общение» можно будет поучаствовать в тематической викторине, подготовленной совместно с МГУ имени Ломоносова. Для участия понадобится студенческий билет или пропуск в учебное заведение.

Также студенты ГИТИСа, МФЮА, МИТУ-МАСИ и Рам имени Гнесиных сыграют на музыкальных инструментах и прочитают стихотворения с 15:30 до 17:00 в аванзале станции метро «Курская».

В библиотеке на Южном речном вокзале с 15:00 до 18:00 у любого желающего будет возможность бесплатно сразиться в настольные игры, в с 17:00 до 19:00 в медиазале пройдет деловая игра «СтудАптациЯ_НАЧАЛО». Для участия необходима предварительная регистрация.

«Поздравляем студентов и Татьян и приглашаем гостей на наши площадки отметить с нами этот день», - добавил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее москвичам предложили выбрать новую экскурсию для Музея транспорта.

Музеи Метро Студенты Дептранс Москвы Москва
25 января 2024, 10:35
Восстановление нефтяного терминала в порту Усть-Луга займет два месяца
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Восстановление нефтяного терминала на заводе по переработке конденсата «Новатэка» в порту Усть-Луга после пожара займет до двух месяцев. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Последствия не критичны, сырье (стабильный газовый конденсат - прим. ред.) продолжает экспортироваться, оценка сроков ремонта пока очень предварительная», - рассказал собеседник газеты.

Рональд Смит из «БКС Мир инвестиций» отметил, что приостановка работы на комплексе в Усть-Луге может обходиться компании в два миллиона долларов в сутки. В «Новатэка» оценят сумму ущерба, пока официальной информации от компании не поступало.

Пожар на терминале в порту Усть-Луга произошел 21 января. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, взрывы и возгорание там произошли в результате террористической атаки. О причастности СБУ к происшествию на терминале компании «Новатэк» сообщало украинское издание «Страна.ua».

Инвестиции Пожары Заводы
25 января 2024, 09:56
Решение наградить экипаж рухнувшего Ил-76 сочли в Кремле преждевременным
РИА «Новости»
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Специалисты еще не выяснили все обстоятельства крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, поэтому рано принимать решение о посмертном награждении экипажа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об этом журналистам, сообщило РИА «Новости».

«Нет. Пока непонятно. Пока нет сведений. Пока непонятно до конца, что произошло. Только вчера следователи начали исследовать останки самолета. О чем сейчас можно говорить?» - заявил он.

Самолет Ил-76 с 65 военнопленными, шестью членами экипажа и тремя сопровождающими потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. По предварительной информации, по нему ударили тремя ракетами американского или немецкого производства. Очевидцы сообщили, что пилоты ценой собственной жизни увели воздушное судно в сторону от села Яблоново , и оно разбилось в поле.

Авиация Дмитрий Песков Самолеты Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области

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