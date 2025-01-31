31 января 2025, 07:39

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области потушили

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Экстренные службы ликвидировали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров, его слова привела пресс-служба областной администрации.

Он отметил, что средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили восемь беспилотников ВСУ на территории региона.

«На территории нефтеперерабатывающего завода после падения обломков одного из БПЛА возник пожар, который оперативно ликвидировали», - заявил Бочаров.

Губернатор добавил, что в результате атаки пострадал один рабочий, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Минобороны России отмечало, что в течение ночи силы ПВО сбили 49 украинских дронов над российской территорией.

Два дня назад в Нижегородской области произошло возгорание на предприятим «Сибур-Кстово» после атаки украинских беспилотников, спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Пожары Беспилотники Заводы
30 января 2025, 22:56
Хостелы в жилых домах — полбеды. Людей беспокоят мигранты и шум
РИА «Новости»
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Госдума в первом чтении отклонила законопроект о запрете хостелов в жилых домах. Правилам использования нежилых помещений их наличие не противоречит, однако возможность решить судьбу таких гостиниц можно было бы дать жильцам. На это на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой указала зампред думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Против инициативы, пояснила она, выступили как юристы, так и правительство, сославшись на действующие нормы.

«Есть правила использования нежилых помещений в доме, которые пока никто не менял. И наличие таких хостелов этим правилам не противоречит», - сказала Разворотнева.

Депутат призналась, что лично поддержала бы подобный законопроект, поскольку жители многоквартирного дома вправе самостоятельно решить, будет ли у них под боком торгующий алкоголем магазин, хостел или другие заведения.

«Конечно, если принять такой закон, проблему можно загнать в еще больший тупик. Когда приняли запрет размещать хостелы в жилых помещениях, <…> многие переквалифицировались в квартиры по суточному найму», - заметила Разворотнева.

Она напомнила, что недавно в силу вступили поправки к закону о туристической деятельности. В соответствии с ними все подобные места размещения необходимо регистрировать, к тому же, они должны соответствовать определенным требованиям.

«Уменьшается количество проживающих на квадратный метр, дополнительные требования к инфраструктуре вводятся», - объяснила собеседница 360.ru.

Людей, по ее словам, больше всего беспокоят рабочие общежития в доме, когда там живут гастарбайтеры , пьют, курят, шумят под окнами.

«Если там располагается просто хостел, в который приезжают дети на экскурсию или туристы, для жильцов это менее травматично», - заключила Разворотнева.

Законы Строительство Правила Запреты
30 января 2025, 22:52
Генпрокуратура начала проверку по Чубайсу после обращения депутатов
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Генпрокуратура начала проверку после обращения депутатов в отношении бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Из Генпрокуратуры получили ответ, что наша информация принята и проводится проверка», - отметил он Ранее депутаты попросили главу Следственного комитета Александра Бастрыкина назначить проверку служебной деятельности Чубайса на наличие преступлений. Также они обратились к генеральному прокурору России Игорю Краснову предоставить материалы по заведенным в отношении экс-главы «Роснано» уголовным делам.

Сегодня стало известно о задержании его бывших заместителей в Москве по подозрению в нецелевом расходовании 45 миллиардов рублей. Чубайс проходит в уголовном деле как свидетель.

В прошлом году председатель Госдумы Вячеслав Володин задавался вопросом о местонахождении Чубайса, отметив, что его нужно экстрадировать.

Уголовное дело Депутаты Следственный комитет России Анатолий Чубайс Роснано
30 января 2025, 22:04
Школьные дискотеки предложили вернуть для повышения рождаемости
Freepik
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Школьные дискотеки нужно возродить для повышения рождаемости в России. Об этом заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания Наталья Агре.

По словам представителя Минпросвещения, сейчас в школах на тему семейный ценностей проводят много важных мероприятий, но подросткам не хватает романтики.

«У нас возраст, где ребятишки хотят видеть себя в семейной жизни от 18 до 21 года, всего 8%. Это очень немного. А это почему? Мы не создали им условия для романтических отношений», - отметила Агре.

Директор департамента считает, что из-за отсутствия условий для романтических отношений у подростков может сложиться негативное отношение к желанию заводить семью. Поэтому нужно всерьез задуматься о возврате школьных дискотек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал демографические проблемы одним из главных вызовов для России. Он отметил, что решение этого вопроса остается приоритетным для властей страны.

Дети Школы Отношения
30 января 2025, 18:05
Госдума начала готовить проект о запрете сатанизма
РИА «Новости»
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В Государственной думе начали готовить законопроект о запрете сатанизма в России. Об этом ходе круглого стола комитета по развитию гражданского общества, вопросам религиозных и общественных объединений сообщил депутат Николай Бурляев.

«О сатанизме было сказано, как о действующей структуре. Начали готовить проект о запрете санатизма. Надеюсь, что комитет буквально за 10 дней представит проект против сатанизма», - сказал он.

Круглый стол в Госдуме проходит в рамках Рождественских образовательных чтений. В 2025 году тема чтений - «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее также выступил в поддержку идеи запрета сатанизма в России как экстремистского движения. Он отметил, что в стране ведут деятельность секты, входящие в международные движения сатанистов.

Госдума РФ Запреты

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