Пойманную на выборах с зеленкой профессора УрФУ отпустили из спецприемника

По словам Носовой, в спецприемнике к ней хорошо относились. Она выразила надежду, что следственные органы разберутся с ситуацией, в которой она оказалась.

Носову задержали на избирательном участке в Екатеринбурге. Под давлением мошенников она перевела 15 миллионов рублей. Затем женщине пообещали, что вернут деньги, если она устроит провокацию на выборах.

Ранее дочь Носовой заявила, что ее мать - хороший человек, но попала под влияние аферистов. По ее словам, трудно понять, как такой умный человек мог совершить такую ошибку.