13 января 2025, 15:59

Пойманного в борделе мигранта-трансгендера Ларису выдворили из России

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Мигранта, работавшего в борделе Екатеринбурга в образе женщины, выгнали из России. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Полиция в ходе рейда накрыла массажный салон на улице Черепанова, где клиентам оказывали интимные услуги. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мигрантов, один из которых назвался Ларисой, в честь умершей тети. В Россию он приехал, чтобы заработать на операцию по смене пола.

Проверка показала, что трансгендер* находился на российской территории нелегально. На него завели дело по статье о нарушении миграционного режима и выдворили из страны. Второй задержанный находится под арестом.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов провел новогодний рейд по публичным домам Санкт-Петербурга. Парламентарий заявил, что добьется закрытия борделей.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Мигранты ЛГБТ
13 января 2025, 15:02
«Противостоять лавине лжи». Захарова — о главной миссии российских журналистов
РИА «Новости»
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Российские журналисты выполняют важную миссию — противостоят дезинформации, которую враги страны используют как оружие. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в поздравлении с Днем российской печати.

Российские журналисты выполняют важную миссию - противостоят дезинформации, которую враги страны используют как оружие. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в поздравлении с Днем российской печати.

«На российских журналистов возложена еще одна важнейшая миссия - противостоять той лавине лжи и дезинформации, которую враги России используют как информационное оружие против ее народа. Даже в условиях беспрецедентного медийного давления со стороны Запада российским СМИ удается доносить правду об актуальных и исторических событиях не только до отечественной, но и до мировой общественности», - заявила дипломат.

В поздравительном обращении она отметила, что сейчас сотрудники СМИ выполняют одну из самых опасных работ, так как на некоторых из них, в частности, на военкоров, ведут «настоящую охоту преступный киевский режим», представители стран НАТО и ключевых международных структур.

День российской печати отмечают 13 января. В 1703 году вышел в свет первый номер учрежденной Петром I газеты «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах».

Ранее журналистов с профессиональным праздником поздравили активисты «Единой России».

Журналистика Мария Захарова Россия МИД РФ
13 января 2025, 10:11
Володин оценил влияние западных санкций на экономику России
РИА «Новости»
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Антироссийские санкции, которые ввел Запад, сработали в плюс. Об этом заявил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В новогодние праздники спикер ГД прочитал книгу французского историка Эммануэля Тодда, который еще в 1976 году предсказал распад СССР, а также предрек крах западных государств.

«Прогнозируя неизбежную победу Российской Федерации до 2027 года на Украине, автор книги особо подчеркивает, что Вашингтон и его европейские союзники недооценили нашу страну», - отметил Володин, ссылаясь на труд «Поражение Запада».

В ней Тодд также заявил, что российская экономика и показатели ВВП сейчас значительно более реалистичны, чем западные, поскольку они привязаны к материальному производству.

Помимо этого, историк назвал «мягкую силу» эпохи Владимира Путина серьезным преимуществом России.

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик ранее заявил, что страна смогла выработать эффективные методы, которые позволяют обходить западные санкции.

Госдума РФ Санкции Россия Запад
13 января 2025, 09:59
Аэропорт Пулково предупредил о возможных изменениях в расписании
РИА «Новости»
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Петербургский аэропорт Пулково работает в штатном режиме, но из-за ограничений в его работе накануне, возможны изменения в расписании вылетов и прилетов самолетов и 13 января. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта.

«В связи с тем, что вчера, 12 января, в аэропорту временно ограничивались приём и выпуск воздушных судов, сегодня также возможны изменения в расписании», - рассказали в пресс-службе.

Представители Пулково отметили, что время обслуживания рейсов может быть увеличено для попеременной очистки взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи, а также противообледенительной обработки воздушных судов.

Около 90 рейсов в аэропорту задержали накануне из-за непогоды и мощного снегопада, накрывшего Санкт-Петербург в воскресенье, 12 января.

В 13.25 мск аэропорт был открыт. Во второй половине дня аэропорт вновь приостанавливал прием и отправку самолетов. Некоторые рейсы, которые должны были приземлиться в Пулково, перенаправили в Москву.

Авиация Санкт-Петербург Самолеты Россия
13 января 2025, 09:36
В Артеме установят крышку на люк, который прикрыли унитазом
РИА «Новости»
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В городе Артеме Приморского края установят крышку на люк, который закрывали унитазом. Об этом сообщил представитель муниципалитета в беседе с РИА «Новости».

«[Унитаз] убрали. Неоднократно уже восстанавливали крышку люка в этом месте, в районе улицы Котовского. Сейчас открытый люк накроют, до вечера установят крышку люка», - заявил собеседник журналистов.

По его словам, жители неоднократно жаловались на открытый люк. Когда крышку устанавливали, ее снова кто-то ломал.

Ранее в соцсетях распространилось фото унитаза, который установили посередине дороги. Как сообщили горожане, так закрыли открытый люк на дороге.

Ранее в Челябинской области девочка упала в плохо закрытый канализационный люк. Родители помогли ребенку выбраться из ловушки. По факту случившегося организовали проверку. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ее проведение на личный контроль.

Челябинская область Соцсети Дороги

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