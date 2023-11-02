Пойдут на послабления. Западные компании смогут вернуться в Россию по пути Adidas

О возможном возвращении Adidas на российский рынок сообщила руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC retail group Наталия Кермедчиева. Права на субаренду торговых помещений Adidas выкупила структура владельца Lamoda, отметил Илюха. По его словам, таким образом могут поступить и другие зарубежные фирмы.

«Здесь важно, чтобы товар попал в магазин, и в то же время по формальному принципу обладатель бренда не нарушил запреты, введенные в санкционном режиме, если для него это важно», - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что западные производители, дорожащие своей репутацией, будут идти на послабления и контролировать продажу товаров в России менее жестко.

«Правообладателю важен сам факт возврата на российский рынок, потому что место на рынке завоевывалось долго, а потеряли его быстро», - сказал Илюха.

По его словам, пока трудно предположить, какие еще компании вернутся в Россию в следующем году.

«В первую очередь будут возвращаться те, у кого была большая доля рынка, и достаточно много объектов было под собственные магазины», - предположил специалист.

Американская компания McDonald’s , которая продала российский бизнес, хотела вернуться в страну при изменении ситуации, заявил ранее владелец сети ресторанов «Вкусно - и точка» Александр Говор. Он усомнился, что фирма вернется в РФ и сможет работать прежнем формате.