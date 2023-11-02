02 ноября 2023, 15:17

Пойдут на послабления. Западные компании смогут вернуться в Россию по пути Adidas

pxhere.com
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Обновленные магазины Adidas могут открыться в России весной 2024 года. По такому пути может пойти любая другая западная компания, рассказал «360» член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха.

О возможном возвращении Adidas на российский рынок сообщила руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC retail group Наталия Кермедчиева. Права на субаренду торговых помещений Adidas выкупила структура владельца Lamoda, отметил Илюха. По его словам, таким образом могут поступить и другие зарубежные фирмы.

«Здесь важно, чтобы товар попал в магазин, и в то же время по формальному принципу обладатель бренда не нарушил запреты, введенные в санкционном режиме, если для него это важно», - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что западные производители, дорожащие своей репутацией, будут идти на послабления и контролировать продажу товаров в России менее жестко.

«Правообладателю важен сам факт возврата на российский рынок, потому что место на рынке завоевывалось долго, а потеряли его быстро», - сказал Илюха.

По его словам, пока трудно предположить, какие еще компании вернутся в Россию в следующем году.

«В первую очередь будут возвращаться те, у кого была большая доля рынка, и достаточно много объектов было под собственные магазины», - предположил специалист.

Американская компания McDonald’s , которая продала российский бизнес, хотела вернуться в страну при изменении ситуации, заявил ранее владелец сети ресторанов «Вкусно - и точка» Александр Говор. Он усомнился, что фирма вернется в РФ и сможет работать прежнем формате.

Санкции Россия Запад
02 ноября 2023, 13:40
Занятия по йоге и растяжке проведут на Центральном рынке в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В это воскресенье, 5 ноября, на Центральном рынке в Москве проведут первую тренировку по йоге и растяжке в рамках проекта «Спортивные выходные». Начало в 09:00, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

«Тренировки проекта пользуются популярностью вне зависимости от времени года. С осени занятия проводят на уникальных закрытых площадках», - подчеркнули в ведомстве.

В этом году к проекту присоединились фуд-моллы «Три вокзала. Депо» и «Депо. Москва», Культурный центр ЗИЛ и научно-технический центр «Сколково». Кроме того, на ВДНХ, Южном и Северном речных вокзалах тренировки продолжатся в обычном режиме.

Их организуют каждые выходные. Осенью и зимой спортсмены занимаются растяжкой, йогой, пилатесом и многим другим.

В конце сентября в Москве прошли первые тренировки в новом сезоне проекта «Спортивные выходные».

Их посетили примерно 500 человек.

Спортсмены Москва 2023
02 ноября 2023, 13:40
Объем упаковки товаров первой необходимости запретили менять в России
Freepik
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Производители продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать только фиксированные объемы упаковок. Коррективы внесли в межгосударственный стандарт по инициативе Генпрокуратуры, сообщила пресс-служба ведомства.

Теперь же сливочное и подсолнечное масло, сахар и соль, муку, пшено, черный чай, рис, вермишель и другие продукты первой необходимости должны фасовать строго по стандартам. Например, гречку - по 500, тысяче или две тысячи граммов, молоко - по 200, 250, 500, тысяче и двум тысячам миллилитров.

Соблюдение прав жителей в сфере потребительского рынка, в том числе касаемо новых правил фасовки, остается на особом контроле прокуратуры. Минпромторг и Минсельхоз содействуют внедрению требований на практике при условии баланса интересов всех участников торговли.

«Нередко производители сокращают объем, количество и вес продуктов, не снижая, а в ряде случаев и увеличивая их отпускную стоимость. Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей относительно соответствия объема и веса товаров их стоимости», - отметили в пресс-службе.

Прокуратура РФ Продукты
02 ноября 2023, 13:27
Детеныш панды из Московского зоопарка начал видеть и слышать
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Детеныш панды из Московского зоопарка начал видеть предметы и слышать. Об этом в Telegram-канале сообщила директор организации Светлана Акулова.

Детенышу панды из Московского зоопарка недавно исполнилось два месяца. Она стала лучше держать голову, а глазки раскрылись. Имя ей выберут на сотый день после рождения - уже в этом месяце. Участие в этом примут москвичи , сотрудники китайского посольства и работники центра по размножению.

Панда появилась на свет в конце августа у пары Жуи и Диндин. Специалисты регулярно осматривают детеныша. В первое время после родов самка прятала его, не могла спокойно есть или спать.

По ее словам, маленькая панда начала различать окружающие предметы.

«Малышку осмотрели. Все хорошо. Она сегодня много лаяла на нас, пугала», - рассказала Акулова.

Животные Москва 2023
02 ноября 2023, 13:19
Суд оштрафовал зоозащитницу, помогавшую спасть кота из машины в центре Москвы
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Суд в Москве оштрафовал зоозащитницу Наталью Кошанскую на четыре тысячи рублей за попытку забрать кота после его спасения из запертой машины. Об этом сообщили РИА «Новости».

Зоозащитница помогла вчера спасти кота из запертого автомобиля. После этого она захотела забрать его себе и настаивала на осмотре животного у ветеринара, несмотря на отказ полицейских. Между женщиной и правоохранительными органами произошел конфликт, из-за которого ей выписали штраф по статье о неповиновении требованию сотрудников в размере четырех тысяч рублей.

Наталье грозил арест до 15 суток, но ее адвокат договорился о смягчении наказания.

Животное находилось в припаркованном внедорожнике несколько дней. Неравнодушные жители столицы вызвали спасателей. Некоторые москвичи пришли с переносками и попросили работников МЧС разбить стекла машины, чтобы освободить котенка. Однако те напомнили об уголовной ответственности за взлом и кражу. В итоге машину удалось вскрыть, котенка достали.


Москва 2022 Животные

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