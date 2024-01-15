15 января 2024, 11:54

Появился график проверки газовых плит в Москве в 2024 году

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График планового техобслуживания газового оборудования в Москве на 2024 год опубликовали на сайте АО «Мосгаз». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, каждый день специалисты Комплекса городского хозяйства занимаются плановым техобслуживанием газифицированного жилого фонда столицы. На данный момент в мегаполисе свыше 1,8 миллиона человек используют газовые плиты, поэтому важно вовремя проверять их состояние.

«Эта работа находится на особом контроле, соответствующие графики утверждаются префектурами административных округов. Выявленные нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится инструктаж, им выдаются памятки», - рассказал Бирюков.

Точную дату проверки можно узнать на сайте АО «Мосгаз» или при помощи Telegram-бота. Кроме того, в сервисе можно подписаться на уведомления, которые будут приходить на электронную почту или в мессенджер за неделю и за сутки до проверки.

Ранее работу системы отопления скорректировали в Москве. Из-за похолодания в городе заранее приступили к повышению температуры теплоносителя в магистральных сетях.

Газ Петр Бирюков Москва
15 января 2024, 11:59
Компания из Казахстана выкупила больше 25% акций Globaltrans
РИА «Новости»
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Подконтрольные казахстанскому бизнесмену Кайрату Итемгенову структуры выкупили 26,19% российского железнодорожного оператора Globaltrans у трех акционеров — Сергея Мальцева, Константина Николаева и Никиты Мишина. Об этом сообщила пресс-служба Globaltrans.

Подконтрольные казахстанскому бизнесмену Кайрату Итемгенову структуры выкупили 26,19% российского железнодорожного оператора Globaltrans у трех акционеров - Сергея Мальцева, Константина Николаева и Никиты Мишина. Об этом сообщила пресс-служба Globaltrans.

«Globaltrans Investment PLC сообщает, что зарегистрированная в Казахстане компания AQNIET CAPITAL LLP приобрела доли трех основных акционеров и теперь владеет 26,19% выпущенного акционерного капитала Компании», - отметили в пресс-службе.

AQNIET выкупила 100% Goldriver Resources Ltd, Mapple Valley Investments Ltd и Onyx Investments Ltd.

Бенефициаром компании из Казахстана является бизнесмен Кайрат Итемгенов, который развил несколько крупных компании в республики за последние 25 лет. В числе его активов гостиничные сети, аптеки Europharma, парк собственных фургонов и грузовиков, а также организация в энергетической сфере.

Ранее спецрежим для зарубежных инвесторов в России продлили до 2025 года , писал RT.

Казахстан Россия Бизнес
15 января 2024, 11:47
Спрятавшего митингующих в московском храме священника отправили в Испанию
РИА «Новости»
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Иеромонах Иоанн (Джованни Гуайта), клирик храма святых Космы и Дамиана в Шубино, уедет из Москвы и продолжит служение в храме Преображения Господнего в испанском городе Эстепона. В 2019 году он помог укрыться от сотрудников ОМОН участникам митинга на Тверской улице. О переводе священнослужителя сообщила президент Фонда «Православная инициатива» Елена Зеленова.

По информации издания «РБК» , в июле 2019 года иеромонах Иоанн Гуайта пришел на помощь участникам протестов на Тверской улице в Москве. Митингующие, спасаясь от задержания, начали прыгать через высокое ограждение храма. Иеромонах вместе с другими служителями помогли более чем сотне человек. По словам священника, они сделали это, чтобы уберечь людей от травм.

Спустя несколько месяцев, в сентябре 2019 года, Гуайта примкнул к группе священнослужителей, подписавших открытое письмо в поддержку фигурантов московских протестов. В этом письме священники призвали пересмотреть судебные приговоры, вынесенные против активистов, и назвали назначенные им тюремные сроки неправомерными.

Джованни Гуайта родился в 1962 году в Италии. Он обучался на филологическом факультете Женевского университета и продолжил образование во Флорентийском богословском институте. В 1985 году он приехал в СССР на стажировку, а после остался жить в Москве и преподавать в МГЛУ и РГГУ.

На днях выступившего против СВО протоиерея Алексея Уминского лишили сана. Поводом для этого стал отказ прочесть молитву о Святой Руси во время литургии.

РПЦ Религия Москва
15 января 2024, 11:40
Мишустин призвал нарастить объем производства автомобилей в России
РИА «Новости»
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Российский автопром в ближайшие годы должен обеспечить рост производства отечественных автомобилей и автобусов, в том числе за счет мощностей покинувших рынок иностранных компаний. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Его слова привело РИА «Новости».

Мишустин пояснил, что это входит в стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. Она также подразумевает углубление локализации производства, стимулирование собственных научных инженерных компетенций.

Как подчеркнул премьер-министр, в России есть спрос на автомобили с электрическими, гибридными, водородными установками. Если наладить массовое производство такого транспорта, можно занять новые ниши, подытожил Мишустин.

По данным Минпромторга, в 2023 году производство автомобилей выросло на 16%. В общей сложности с конвейера сошли свыше 720 тысяч машин различных сегментов. Высокие результаты показал АвтоВАЗ, реализовавший на российском рынке более 350 тысяч автомобилей.

Россия Автобусы Михаил Мишустин
15 января 2024, 10:39
Стали известны подробности подложного заявления о якобы банкротстве СПБ Биржи
РИА «Новости»
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Источники РБК раскрыли детали подложного заявления о банкротстве СПБ Биржи. По их данным, в нем говорилось о «просроченной задолженности» на 435 миллиардов рублей перед Сбербанком и ВТБ.

Как уточнило издание, заявление о банкротстве подали в суд в ноябре 2023 года. В нем, помимо информации о якобы задолженности, утверждалось, что из-за санкций площадка не может выполнять свои обязательства.

Обращение в суд привело к резкому обвалу акций. Представители биржи заявили, что информация о задолженностях перед кредитными организациями не отвечает действительности.

Ранее площадка уже публиковала официальное заявление о планах обратиться в правоохранительные органы в связи с заявлением о банкротстве.

Арбитражный суд города Москвы 27 ноября отказал в регистрации заявления о банкротстве. Причиной отказа названо ненадлежащее оформление документов и нарушение процедуры подачи иска, указали тогда в пресс-службе.

«СПБ Биржа просит аккуратно воспринимать любую информацию, которая может появляться в отношении биржи и приводить к импульсивным действиям», - призвали представители площадки.

Банки Суд

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