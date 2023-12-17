17 декабря 2023, 09:20

Появилось видео задержания рэпера, мечтавшего «избить беременную русскую»

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Появилось видео, на котором рэпер, заявивший о желании «избить беременную русскую женщину», извинился перед всем народом и в частности перед женщинами. Он признал, что оскорбил нацию. Видео опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Он утвердительно ответил на вопрос полицейского о том, знает ли, за что задержан.

«Двадцать шестого ноября на своем рэп-баттле я публично оскорбил русскую нацию. Я раскаиваюсь и хочу принести искренние извинения перед всем русским народом, всеми русскими женщинами», - произнес молодой человек.

Правоохранитель поинтересовался его местом жительства в Москве. Парень ответил, что живет «по разным хостелам», определенного места жительства у него нет.

После сомнительного рэп-баттла, кадры которого разошлись в Сети и возмутили многих пользователей, уроженца Красноярского края заподозрили в возбуждении межнациональной ненависти (статья 282 УК РФ). Максимальная санкция - лишение свободы на шесть лет. Столичные полицейские установили личность рэпера, задержали его и во время обыска изъяли у него мобильные устройства, в том числе с записью баттла. Оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Задержания МВД РФ Видео
17 декабря 2023, 08:07
Россиянам рассказали, когда лучше покупать елку
Freepik
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Живую елку стоит покупать в 20-х числах декабря — если сделать это раньше, к окончанию новогодних праздников она успеет осыпаться. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты отметили: чтобы дерево простояло долго, оно должно быть ровным, с одной макушкой, ствол - достаточно толстым и без трещин. Ветви у качественной елки гибкие, иголки - насыщенного изумрудного цвета. Если растереть в руках несколько ее хвоинок, можно ощутить характерный запах.

Лучше попросить упаковать елку в пластиковую сетку - так меньше шансов, что она пострадает при переноске. А дома перед установкой и украшением новогоднего дерева стоит ненадолго - максимум часа на три - поставить его в прохладное место, чтобы оно адаптировалось к теплу постепенно.

Ранее дизайнер интерьеров Диана Тараканова посоветовала в преддверии Года Дракона украсить елку красными бантами с длинными хвостами. А вот гирлянды для стволов, дождик и мишура, по ее словам, удешевят вид дерева.

Живую елку стоит покупать в 20-х числах декабря - если сделать это раньше, к окончанию новогодних праздников она успеет осыпаться. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор Новый год
17 декабря 2023, 05:25
Россиянам рассказали о новых уловках мошенников с пятитысячной купюрой
РИА «Новости»
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У мошенников появились новые способы краж с использованием пятитысячных купюр. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Злоумышленник может представиться сотрудником Центробанка и уговорить человека проверить подлинность новых купюр через специальное приложение «Банкноты Банка России».

«Если человек следует этим указаниям и устанавливает на телефон фишинговое приложение, мошенники получают доступ к его устройству и онлайн-банкингу. И похищают средства со счетов», - объяснил юрист.

Но нередко аферисты работают в открытую - они ходят по квартирам под видом соцработников, предлагая поменять старые банкноты на новые, которые оказываются подделкой. При этом преступники заодно могу и оградить квартиру.

Ранее россиян предупредили о необходимости соблюдать ряд правил во время оплаты покупок при помощи QR-кода. Нужно обратить внимание, кто указан в качестве покупателя, а также безопасности транзакции. Злоумышленники могут использовать фейковые QR-коды со встроенными вирусными ссылками.

Банки Мошенничество Кражи Деньги
17 декабря 2023, 04:01
Сексолог объяснила сложности бурного примирительного секса
Freepik
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Не все пары способны найти решение конфликта в «примирительном сексе», многие испытывают трудности с настраиванием на романтический лад после ссор и обид. Это нормально, считает сексолог Ольга Василенко. Об этом эксперт написал в авторском блоге в Telegram-канале.

«Вы не роботы, чтобы брать и резко все забывать перед сексом! И это нормально, что у вас возникают сложности во время близости после ссоры. Это только в фильмах актеры после ссор и обидных оскорблений срывают с себя одежду и занимаются бурным сексом», - пояснила сексолог.

Психолог считает, что иногда нужно «отстать от себя». Это нормально, если после ссор и обид нет желания близости. Многим нужно поговорить и выяснить причины конфликта.

Более половины опрошенных россиян в возрасте от 18 до 45 лет указали, что для них важна сексуальная жизнь. Исследование ВЦИОМ показало, что 51% хотели бы заниматься сексом чаще.

Фильмы Секс Актеры психология
17 декабря 2023, 02:00
Запертого на месяц без воды и еды кота спасли в Красноярске
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Кота, который почти целый месяц был заперт в квартире в Красноярске, спасли. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Участковый смог найти человека, который открыл дверь.

По данным Ura.ru , животное отвели к ветеринару. Состояние кота оценили как очень тяжелое.

«Ждут анализы», - сообщили журналисты.

Питомец остался в квартире один после смерти хозяйки. Неравнодушная жительница дома услышала вопли животного и стала подкармливать его через щель в двери. Попасть внутрь женщина не могла. Она звонила полиции, однако ситуация не менялась - кота никто не выпустил.

Питомец продолжал скрестись в дверь и «плакать как ребенок». Женщина даже хотела купить квартиру, чтобы спасти животное. Но риелтор заявил, что у него нет ключей.

Ранее волонтеры вызволили из вентиляции в Эрмитаже бродячего кота. Добровольцы несколько дней дежурили в музее и поймали животное сачком.

Спасатели Коты Красноярский край

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