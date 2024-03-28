28 марта 2024, 03:16

Появилось видео со стихийным мемориалом у Crocus City Hall

Читайте нас в: Google Новости

Люди продолжают нести цветы к стихийному мемориалу, созданному в память о жертвах теракта в Crocus City Hall. Корреспондент «360» снял видео у концертного зала.

Люди принесли десятки букетов, в том числе с красными гвоздиками, розами и нарциссами, детские игрушки и воздушные шары, зажгли свечи в память о жертвах теракта.

В середине мемориала водружен простой православный крест. Там же находится фотография погибшего от рук террористов ребенка. На месте продолжают дежурить правоохранители.

Бойцы специальной военной операции оставили послание на месте стихийного мемориала, в котором говорится, что они сильно скорбят и отомстят.

Ранее на сайте подмосковного главка МЧС сообщили, что число погибших в теракте достигло 143 человек.

В память о жертвах теракта рок-группа «Пикник» провела в Санкт-Петербурге благотворительный концерт. Он начался минутой молчания, а завершился финальной песней «Там, на самом краю земли», во время которой зрители зажгли фонарики.

Видео Москва Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 01:20
Сотни фонариков зажглись во время финальной песни «Пикника» в Петербурге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Петербургский концерт рок-группы «Пикник», посвященный жертвам теракта в Crocus City Hall, завершился финальной песней «Там, на самом краю земли», во время которой зрители зажгли фонарики. Об этом сообщили «Известия».

Выступление музыкантов завершилось бурными овациями. Зрители скандировали «Спасибо!», аплодируя артистам.

Благотворительный концерт прошел в БКЗ «Октябрьский» при усиленных мерах безопасности. Свободных мест не было.

Как заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, музыканты, которые вышли на сцену, показали словом и делом, что террористам не запугать и не сломить россиян. Его слова привела в своем Telegram-канале пресс-служба.

«Наш город, переживший блокаду, атаки террористов, как никакой другой понимает всю боль потери родных и близких», - заявил он.

Перед началом выступления музыканты и зрители почтили минутой молчания память погибших. Все собранные средства направят в помощь пострадавшим и семьям жертв теракта.

Санкт-Петербург Концерты Песни Музыка Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 21:44
«Мы отомстим». Послание от бойцов СВО появилось на месте трагедии в Crocus City Hall
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Записка от бойцов специальной военной операции появилась на месте стихийного мемориала жертвам нападения на Crocus City Hall. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

По данным агентства, записку на месте трагедии оставила небольшая группа мужчин.

«Бойцы с фронта сильно скорбят. Мы отомстим!» - гласит послание.

Нападение на Crocus City Hall произошло в пятницу, 22 марта. Группа вооруженных автоматами террористов ворвалась в концертный зал, расстреливая всех на своем пути. После массового расстрела злоумышленники подожгли зал и попытались скрыться. Их задержали в Брянской области по пути к украинской границе.

По последним данным, жертвами теракта стали 143 человека. В больницы поступили 145 пострадавших. 76 из них уже выписали. Четверо пострадавших остаются в крайне тяжелом состоянии , еще 19 - в тяжелом.

Терроризм Военные Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 21:17
В Петербурге почтили память жертв теракта перед концертом «Пикника»
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Санкт-Петербурге перед началом благотворительного концерта группы «Пикник» почтили память жертв теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В память о погибших я объявляю минуту молчания», - сказал лидер коллектива Эдмунд Шклярский.

После его слов весь зал встал. Шклярский еще перед концертом рассказал, что из программы убрали все «неуместные» песни.

Если 22 марта люди пришли как на праздник, то сегодня некоторые зрители, которые были тогда в Crocus City Hall, приехали специально, превозмогли себя, добавил лидер «Пикника».

Собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших.

До этого сообщали, что на благотворительном концерте «Пикника» в Санкт-Петербурге будут приняты дополнительные меры безопасности, в частности, усилят охрану.

Ранее подмосковный главк МЧС опубликовал предварительный список погибших в ходе теракта, который увеличился до 143 человек. Его еще будут корректировать, исходя из данных судебно-медицинских экспертиз.

Санкт-Петербург Благотворительность Концерты Музыка Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 20:52
Россия заняла второе место в списке самых читающих стран
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Россия на сегодняшний день по количеству времени, которое граждане тратят на чтение, занимает второе место. Об этом президент Владимир Путин сообщил на встрече с работниками культуры Тверской области.

«Российские граждане начинают читать больше. Согласно исследованию международных организаций, сегодня Россия по количеству времени, которое граждане страны тратят на чтение, занимает второе место в мире», - сказал он.

Путин отметил, что на первом месте оказался Китай, третье - у Испании. В России надо заниматься популяризацией чтения и развивать интерес к литературе, добавил глава государства. Также он указал на необходимо развития библиотек, особенно в отдаленных населенных пунктах.

Ранее в Подмосковье заработал цифровой сервис с помощью которого можно онлайн узнать о наличии нужного издания.

Россия Владимир Путин Китай Литература

Новости по теме