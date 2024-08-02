Появилось видео с сенатором Савельевым на скамье подсудимых

Рост производства помидоров и производимой из них продукции вырос в России за четыре года на 7%. При этом до самостоятельного обеспечения рынка пока далеко, так как более трети объемов приходится на импортные овощи. Об этом со ссылкой на данные исследований BusinesStat и Института конъюнктуры аграрного рынка сообщило издание «Взгляд».

Согласно представленным данным, объем выпуска томатных паст и пюре с 2019 по 2023 год увеличилось на 15,4% - с 197 до 227 тысяч тонн. Сюда же относятся томатные соки, соусы, кетчупы и консервированные помидоры.

При этом 35% помидоров на российском рынке привезены из Азербайджана и Туркменистана. Доля отечественных огурцов, к слову, значительно выше и составляет 95%.

По мнению авторов материала, это связано с действующими с 2014 года санкциями, которые распространились на продовольствие. Тогда инвесторы начали открывать теплицы для производства огурцов, которые быстро приносят больший урожай, чем помидоры.

После наполнения рынка тепличные хозяйства начали вкладываться в производство красных овощей, постепенно отказываясь от дополнительных инвестиций в тепличные огурцы.

В начале января с выращиванием помидоров в условиях Крайнего Севера ознакомился президент России Владимир Путин. Он посетил круглогодичный тепличный комплекс «Крестьянское хозяйство Макатровых» в Анадыри.

Впервые выращенные помидоры глава государства назвал приличными, оценивая их размеры.