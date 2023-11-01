Появилось видео первого полета российского дальнемагистрального Ил-96-400М

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Командиром во время полета был заслуженный летчик-испытатель Сергей Сухарь. Среди других членов экипажа - Игорь Зинов, Сергей Горемыкин, Павел Литвяков и Дмитрий Семенов. Воздушное судно находилось в небе 26 минут на высоте до двух тысяч метров. Скорость самолета составила 390 километров в час.

Ил-96-400М представляет собой модернизированную версию лайнера Ил-96-300. У обновленного самолета более длинный фюзеляж. Его также оснастили мощными двигателями ПС-90А1.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров назвал первый полет дальнемагистрального воздушного судна показателем высокого профессионального уровня отечественных авиаконструкторов. Ил-96-400М развивать компетенции в создании подобных образцов пассажирских лайнеров в России, добавил министр.