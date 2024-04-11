11 апреля 2024, 11:41

Появилось видео из подтопленного СНТ в Оренбурге

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Дома в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Сельхозтехника» в Оренбурге продолжает затапливать. Местная жительница Екатерина поделилась с «360» кадрами с места событий.

Судя по видео, первые этажи домов затапливает. Вокруг плавают вещи, в том числе придверные коврики. Сама Екатерина отметила, что первый этаж ее дома почти ушел под воду.

«Наш двухэтажный дом, первый этаж почти уходит под воду; вода прибавляется», - отметила женщина.

Ей еще предстоит отправиться на лодке к своему дому, чтобы проверить питомцев. В самом СНТ все эвакуировались. Но люди продолжают курсировать на лодках по улицам, чтобы исключить мародерства.

Екатерина отметила, что вместе с другими жильцами отправится на прием к депутатам. Они попросят парламентариев сделать запрос в прокуратуру.

«Потому что Южный Урал отгородился дамбой от СНТ, тем самым создав „бассейн“. При этом Южный Урал тоже топит», - подчеркнула она.

Женщина добавила, что дом в СНТ у нее оформлен как индивидуальное жилищное строительство. Екатерина прописала там себя и ребенка. Однако некоторые еще не успели оформить свои строения. Поэтому у них могут возникнуть проблемы с компенсацией, уточнила она.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся выше 10,6 метра. Эта отметка стала историческим рекордом.

Урал Строительство Депутаты Наводнение в Оренбургской области
11 апреля 2024, 13:05
Московского пациента весом более 300 кг не смогли вынести на носилках
РИА «Новости»
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Пациента с сердечной недостаточностью, вес которого более 300 килограммов, пока не удалось вынести на носилках. Мужчина до сих пор находится в квартире. Видео с места событий появилось в распоряжении «360».

На место прибыли медики и пожарные. Вместе они продумывают план, который позволит госпитализировать мужчину. Пока пациент находится внутри своей квартиры.

Его планировали вынести из помещения на стандартных носилках. Однако предельная предельная масса, которую они могут выдержать, - около 130 килограммов.

Посовещавшись, медики и бригада спасателей решили действовать без носилок.

Источник «360» сообщал, что прибывшие к пациенту фельдшеры сразу поняли, что не смогут транспортировать мужчину. Он бы не поместился в карету скорой помощи. Также мужчину не смогли вынести через дверной проем. Поэтому медики вызвали на место бригаду спасателей с просьбой срезать решетки на окнах.

Спасатели Скорая помощь Мужчины Москва
11 апреля 2024, 12:37
Путин назвал покойного космонавта Аксенова человеком большого таланта
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным дважды Героя СССР, космонавта Владимира Аксенова, который скончался 9 апреля. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

«Владимир Викторович был человеком большого таланта, мужества и силы духа», - заметил Путин.

По его словам, Аксенов внес большой вклад в освоение космоса. Во время полетов на орбите Земли он грамотно решал нестандартные задачи и подавал пример коллегам. Глава государства добавил, что память об Аксенове сохранится в сердцах его близких и товарищей.

Владимир Аксенов - бортинженер космического корабля «Союз-22». Он провел в космосе более 11 суток. Аксенову присвоили «Золотую Звезду» за успешные испытания модернизированного транспортного корабля «Союз Т-2».

О смерти Аксенова сообщил Роскосмос. Легендарный летчик-космонавт умер на 90-м году жизни.

СССР Космонавты Владимир Путин
11 апреля 2024, 12:21
Компьютерную игру — симулятор рабочих профессий предложили создать в России
РИА «Новости»
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В России нужно создать компьютерную игру — симулятор рабочих профессий, чтобы пробудить в детях интерес к этим специальностям. Об инициативе сообщил «360» ее автор — депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов.

«Дефицит специалистов рабочих профессий в России серьезный, и он усугубляется. Варианта решения этой проблемы два - завозить рабочую силу из-за рубежа или взращивать собственных специалистов. На мой взгляд, второй вариант предпочтительнее. Да, он небыстрый, однако имеет долгосрочную перспективу», - отметил парламентарий.

По словам Колунова, воспитывать любовь к труду необходимо с детства, со школьной скамьи. В образовательной сфере вопрос решили, вернув уроки труда, напомнил депутат. Однако осталась сфера развлечений, откуда дети так же черпают взгляды на жизнь и получают жизненный опыт, обратил внимание политик.

«Так давайте сделаем отечественную компьютерную игру - симулятор рабочих профессий. Дадим детям возможность поиграть и испытать в интерактивном формате труд строителя, сварщика и многих других. Уверен, яркая игра пробудит во многих желание попробовать эти профессии в реальной жизни», - указал Колунов.

В ближайшее время парламентарий направит письмо с инициативой министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

Во время исследования карьерных предпочтений молодежи российские школьники назвали рабочие профессии более престижными, чем офисные. Среди учащихся 46% указали, что, по их мнению, рабочие специальности хорошо оплачиваются.

Госдума РФ Депутаты Россия Компьютерные игры
11 апреля 2024, 11:59
Рэпер Серега проиграл суд с Социальным фондом России из-за 500 рублей
РИА «Новости»
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Социальный фонд России отсудил у рэпера Сереги (Сергея Пархоменко) 500 рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Автор знаменитого трека о черном бумере в 2017 году основал в России предприятие по производству и доставке ежедневных наборов еды. Проект потерпел неудачу. В 2020 году фирма пропала из реестра малого и среднего бизнеса, а позднее зарегистрированный адрес организации аннулировали.

Кроме того, рэпер накопил внушительную задолженность по взносам в пенсионный фонд. Представители Социального фонда подали иск в суд и выиграли дело, взыскав с артиста 500 рублей.

Ранее стало известно, что актер Павел Прилучный задолжал почти 60 тысяч рублей за коммунальные услуги в квартире, в которой давно не живет. Компания Мосэнергосбыт обратилась в суд с иском к известному артисту за неуплату за воду, отопление и электричество.

Суд Россия Бизнес Шоу-бизнес

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