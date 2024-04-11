Появилось видео из подтопленного СНТ в Оренбурге

Судя по видео, первые этажи домов затапливает. Вокруг плавают вещи, в том числе придверные коврики. Сама Екатерина отметила, что первый этаж ее дома почти ушел под воду.

«Наш двухэтажный дом, первый этаж почти уходит под воду; вода прибавляется», - отметила женщина.

Ей еще предстоит отправиться на лодке к своему дому, чтобы проверить питомцев. В самом СНТ все эвакуировались. Но люди продолжают курсировать на лодках по улицам, чтобы исключить мародерства.

Екатерина отметила, что вместе с другими жильцами отправится на прием к депутатам. Они попросят парламентариев сделать запрос в прокуратуру.

«Потому что Южный Урал отгородился дамбой от СНТ, тем самым создав „бассейн“. При этом Южный Урал тоже топит», - подчеркнула она.

Женщина добавила, что дом в СНТ у нее оформлен как индивидуальное жилищное строительство. Екатерина прописала там себя и ребенка. Однако некоторые еще не успели оформить свои строения. Поэтому у них могут возникнуть проблемы с компенсацией, уточнила она.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся выше 10,6 метра. Эта отметка стала историческим рекордом.