Появилось полное видео интервью Путина Дмитрию Киселеву

Многие вопросы, которые Киселев адресовал главе государства, касались послания Федеральному собранию, которое он огласил 29 февраля в Гостином Дворе в Москве. В ходе своего обращения президент обозначил основные задачи развития страны.

Анонсируя интервью с Путиным для РИА «Новости» и телеканала «Россия», Киселев отмечал, что после послания Федеральному собранию возникло множество дополнительных вопросов. Кроме того, актуальных оценок требуют и новые угрозы с Запада. В беседе с президентом, по его словам, были расставлены многие точки над i.