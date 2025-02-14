14 февраля 2025, 08:38

Появились кадры возвращения Александра Винника в Россию

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Кадры возвращения на Родину освобожденного из американский тюрьмы россиянина Александра Винника появились в распоряжении 360.ru. В Москву сооснователь криптобиржи BTC-e прибыл на борту самолета ВВС США, на взлетно-посадочной полосе его встретили несколько человек.

Самолет приземлился во Внукове вечером в четверг, 13 февраля. Уже по пути из аэропорта Винник вновь поблагодарил президента России и всех причастных к обменному процессу за то, что он смог вернуться домой.

Ранее в беседе с РИА «Новости» Винник уже отмечал, что хочет сказать отдельное спасибо Владимиру Путину. Также он отметил роль американского лидера Дональда Трампа.

«Я хочу сказать спасибо всем. Президенту. В первую очередь. Владимиру Владимировичу Путину. <…> И можно еще Трампа поблагодарить», - сказал он.

Винника передали российской стороне в обмен на бывшего американского дипломата и учителя Марка Фогеля. В 2022 году столичный суд приговорил его к 14 годам заключения за контрабанду и незаконное хранение наркотиков. США его передали в рамках обмена 11 февраля.

США Сергей Лавров Тюрьмы Дональд Трамп Самолеты Россия Владимир Путин
14 февраля 2025, 09:37
Появились новые кадры нападения на спортивного комментатора Скворцова
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В распоряжении 360.ru появились новые кадры нападения на спортивного комментатора Романа Скворцова, после которого он попал в реанимацию. Ситуация произошла возле одного из ночных заведений в Новосибирске.

На видео можно заметить часть потасовки между мужчинами в черной одежде, среди них находился Скворцов.

Известно, что комментатора избили в ходе конфликта с другой компанией в одном из новосибирских ресторанов, причина потасовки неизвестна. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Жена комментатора сообщала, что медики подтвердили у Скворцова черепно-мозговую травму.

Утром 14 февраля стало известно, что новосибирские полицейские установили и задержали подозреваемого в нападении на Скворцова. Мужчину доставили в отдел МВД для допроса и выяснения всех обстоятельств.

Драки МВД РФ
14 февраля 2025, 01:58
Россиянам захотели давать деньги за многолетние браки
Freepik
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В России предложили поощрять семейные пары, состоящие в официальном браке не менее 30 лет. Законопроект в Госдуму внесут депутаты фракции ЛДПР, документ оказался в распоряжении РИА «Новости».

Авторы инициативы заявили, что его принятие будет способствовать укреплению института брака и сохранению традиционных семейных ценностей в стране.

«Супруги, прожившие в официальном браке со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния не менее 30 лет, имеют право на получение выплат к юбилею совместной жизни», - говорится в документе.

Депутаты предложили материально поощрить супругов в соответствии с прожитыми совместными годами. На 30-летие семейной жизни выплатить 30 тысяч рублей, на 40-летие - 40 тысяч рублей и так до юбилейной даты в 70 лет.

При этом в 19 субъектах РФ и ряде городов уже существуют подобные выплаты, но их размеры отличаются в зависимости от региона. Там чаще премируют супругов за 50-летие совместной жизни, но встречаются и такие даты, как 55, 60, 65, 70 лет.

Авторы проекта указали, что выплату к юбилею смогут назначить в течение 10 дней после обращения, а заявление нужно будет подать не позднее двух месяцев с даты юбилея через ЕГИССО, в МФЦ или лично.

Первое чтение проекта пройдет 14 февраля, сообщило издание Ura.ru.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов высказался об увеличении декретного отпуска.

Законы Выплаты в России Госдума РФ Семья Россия Брак ЛДПР
13 февраля 2025, 18:34
ФСБ рассекретила архивы о работе безопасников при обороне Москвы в годы ВОВ
РИА «Новости»
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Советские спецслужбы приняли активное участие в борьбе с фашистами во время организации обороны Москвы в  Великую Отечественную войну. Архивные документы о деятельности органов безопасности впервые опубликовали на сайте Центра общественных связей ФСБ России.

С первых дней войны перед сотрудниками органов безопасности стояли задачи по защите важных государственных и промышленных объектов. Также в их обязанности входила охрана высших должностных лиц страны, нейтрализация подрывной работы противника в советском тылу и многое другое.

Документы впервые раскрыли, работу в подполье 20 независимых групп, созданных из сотрудников НКВД СССР.

В то же спецслужбы собирали небольшие автономные группы для подпольной работы из добровольцев, выразивших желание выполнять опасные задания в тылу противника.

Также при наркомате внутренних дел организовали штаб охраны Московской зоны обороны. В его подчинении находились истребительные батальоны.

Ранее рассекреченные документы из архивов ФСБ показали план главы нацистской Германии Адольфа Гитлера. Он хотел нанести ядерный удар по Советскому союзу.

Германия СССР ФСБ ВОВ Москва
13 февраля 2025, 18:28
В России могут ввести штрафы за пропаганду домашнего насилия
РИА «Новости»
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Депутат Ксения Горячева внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении штрафов от пяти до 10 тысяч рублей за пропаганду домашнего насилия. Об этом стало известно 360.ru.

Автор инициативы предложила установить административное наказание популяризацию или публичное одобрение насилия в семье.

К семейно-бытовому насилию депутат также отнесла умышленное причинение вреда, психологические и физические угрозы, а также имущественный ущерб родственникам.

В документе говорится, что 34% россиян знают про подобные случаи у своих знакомых, а еще 20% сталкивались с этим лично.

Отмечается, что рост подобных преступлений связан с деятельностью граждан, которые оправдывают или пропагандируют насилие в отношении членов семьи.

При этом норму закона не применят к ситуациям из искусства, литературы или науки, где может демонстрироваться бытовое население, но с формированием негативного отношения к нему.

Ранее россиянам назвали признаки домашнего тирана.

Штрафы Госдума РФ Россия Домашнее насилие

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