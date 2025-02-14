Появились кадры возвращения Александра Винника в Россию

Самолет приземлился во Внукове вечером в четверг, 13 февраля. Уже по пути из аэропорта Винник вновь поблагодарил президента России и всех причастных к обменному процессу за то, что он смог вернуться домой.

Ранее в беседе с РИА «Новости» Винник уже отмечал, что хочет сказать отдельное спасибо Владимиру Путину. Также он отметил роль американского лидера Дональда Трампа.

«Я хочу сказать спасибо всем. Президенту. В первую очередь. Владимиру Владимировичу Путину. <…> И можно еще Трампа поблагодарить», - сказал он.

Винника передали российской стороне в обмен на бывшего американского дипломата и учителя Марка Фогеля. В 2022 году столичный суд приговорил его к 14 годам заключения за контрабанду и незаконное хранение наркотиков. США его передали в рамках обмена 11 февраля.