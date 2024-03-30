Появились данные о вероятном криптокошельке-посреднике в деле о теракте в «Крокусе»

По информации источника, через этот кошелек прошли 50% от суммы, которую террористам пообещали за атаку на концертный зал в Красногорске. Адрес на кошелек разместили в Telegram-канале, который связан с крылом ИГ* - «Голос Хорасана».

Агентство изучило доступные в Сети данные переводов и установило, что адрес кошелька на сервисе Tronscan появился 12 марта от пользователя Telegram с ником Mavlavi_56.

Также он ведет канал «Голос Хорасана». Кошелек стал активным на следующий день, когда на него поступили токены на сумму в 2,19 доллара.

По предварительным данным, канал «Голос Хорасана» использовали для вербовки исполнителей теракта в «Крокусе».

Основатель Telegram Павел Дуров ранее сообщал, что мессенджер пресек порядка десятка тысяч попыток отправки сообщений с призывами к терактам.

*ИГ («Исламское государство») - запрещенная в России террористическая группировка.