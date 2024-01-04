Пояс с автографом Путина продадут за 500 тысяч рублей

По данным издания, владелица пояса встречалась с нынешним главой государства на торжественном открытии Центра дзюдо в 2010 году, когда он занимал пост премьер-министра. Путин сфотографировался со спортсменами и успел раздать несколько автографов - в том числе владелице желтого пояса.

Сейчас пояс с автографом выставили на продажу за полмиллиона рублей на сайте бесплатных объявлений. В подтверждение подлинности лота автор объявления выложила архивный снимок с открытия спортцентра.

Ранее трехмиллионному посетителю выставки-форума «Россия» вручили открытку с поздравлением и подписью президента России Владимира Путина.

Счастливчиком стал житель Барнаула Алексей Козырев, который вместе с супругой Еленой приехал на ВДНХ, чтобы посмотреть на павильон родного Алтайского края.

Тюменская спортсменка выставила на продажу свой желтый пояс по дзюдо с автографом президента России Владимира Путина. Цена - 500 тысяч рублей, сообщила «Тюменская область сегодня».