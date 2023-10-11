Повышенная нагрузка без романтики службы. Россию ждет нехватка полицейских?

Читайте нас в:

Далее - его прямая речь.

Эффект домино Нехватка 100 тысяч полицейских может привести к эффекту падающего домино. Чем сильнее дефицит кадров, тем больше нагрузка на оставшихся. Кто-то должен подменять, кто-то должен за них выполнять работу.

Плюс к этому новые регионы России тоже будут накладывать отпечаток. МВД должно укомплектовать штаты на этих территориях. Значит, надо кого-то изымать из действующих подразделений. И опять-таки будет возрастать нагрузка на тех, кто там остается.

То есть мы имеем дело с эффектом падающего домино. Чем выше дефицит, тем больше нагрузка и меньше желающих брать ее на себя.

Нужна рокировка В основном [из правоохранительных органов] уходят молодые люди. Разрыв поколений колоссальный: три-пять лет, а дальше - 15-20. Те люди, которые остаются еще на службе.

Многие вещи нужно пересмотреть, в том числе материальное обеспечение. Молодежь с неоперативной работы переводить на оперативные направления. А неоперативные направления заполнять пенсионерами, бывшими сотрудниками.

А здесь практически разрушена связь между обществом и МВД. Оно не занимается подбором кадров, не формирует класс кандидатов на работу.

Вторая проблема - материальное положение сотрудников органов внутренних дел, прямо скажу, нищенское. Потому что цены растут, зарплаты не индексируются, а нагрузка увеличивается кратно.

Духовное и материальное К сожалению, служба не делает ничего, чтобы стать привлекательной. Мы постоянно смотрим какие-то боевики, и непонятно. где - опер, где - бандит. Романтика службы стала уходить. И министерство не предпринимает никаких попыток изменить эту ситуацию.