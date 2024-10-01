Поверили фейку в WhatsApp. Якутского фермера атаковали охотники за бесплатной капустой

Как появился фейк о бесплатных овощах Видео о том, что на полях якобы можно бесплатно собрать капусту, опубликовала неизвестная женщина. По какой причине, она решила, что на поля можно так запросто прийти и собрать овощи, фермер не понял.

Сколько именно успели похитить люди, которые клюнули на это видео, мужчина сказать затруднился, пояснив, что это можно будет оценить уже после того, как будет выкопан весь урожай.

«Похитили капусту, картошку, морковь. Брали все, что на глаза им попадалось. Не могу сказать точно, [сколько именно вынесли]. Тут пока не выкопаешь все, не сможешь определить точно. Но у меня еще и инструменты пропали, сетки новые капустные», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Некоторых наглецов удалось прогнать Причем происходило все прямо у него на глазах. В ответ на вопрос, почему не вышло остановить таких наглых посетителей, фермер пояснил, что размер поля, куда явились незваные гости, достаточно большой.

Подбегать к каждому было нереально, он пытался кричать и привлекать внимание, но его либо игнорировали, либо даже начинали хамить.

«Представьте, у поля там от конца до конца примерно километр. И по нему человек 150 бродят, мне надо каждому подойти и объяснить было - реально ли это? А если ты орешь, то можешь человек 20-30 охватить. Но они не прекращают при этом делать то, что делают. Еще и огрызаются: что, мол, тебе капусты жалко? То-се», - посетовал фермер.

Отдельно он обратил внимание, что людей не смутили закрытые заборы и предупреждения со стороны работников.

«Им говорят, что нельзя, но им все равно, не реагируют никак. Но я думаю, это глупость. Некоторых получалось выгонять. Но таких малая часть была. Хорошо, что основная масса урожая уже была собрана. там оставалась малая часть, которую надо было собрать», - заключил мужчина.

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