«Потрясающе». Американский сенатор высоко оценил интервью Путина Карлсону

Политик не только прокомментировал беседу, но и прикрепил к своему посту ссылку на интервью.

«Только что посмотрел это. Потрясающе», - написал Дэвид Вэнс.

Интервью российского лидера американскому журналисту появилось на сайте Карлсона ночью 9 февраля. Позже пресс-служба Кремля обнародовала полный текст беседы на русском языке.

Во время интервью Путин и Карлсон затронули важные темы - от украинского конфликта до искусственного интеллекта. Американские журналисты признали, что беседой руководил президент. Он чувствовал себя настолько комфортно, что даже шутил над Карлсоном.

Аргентинский политолог Алехандро Пачилья поделился мнением, что Путин в ходе интервью показал всему миру другую точку зрения на украинский кризис. Эксперт надеется, что жители США, Канады и Европы услышат беседу без цензуры.