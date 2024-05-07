«Потрясающая атмосфера». Плющенко — о церемонии инаугурации Путина
Президент России Владимир Путин официально вступил в должность главы государства 7 мая, поблагодарив людей за оказанное ему доверие. Народ страны действительно доверяет ему и очень уважает лидера страны, заявил в комментарии 360.ru двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
«Атмосфера [на инаугурации] была потрясающая, вы знаете, когда выходит лидер, от него просто веет энергетикой, - отметил он. - Даже мимо проходит, от него веет уверенностью, энергетикой бешеной».
Плющенко выразил уверенность, что жители страны действительно очень уважают, ценят и любят президента, доверяя ему страну и ее будущее.
«Мы все доверяем. Если говорить о церемонии, я уже не первый раз на инаугурации Владимира Владимировича. Это запомнится на всю жизнь», - заключил собеседник 360.ru.
Церемония инаугурации прошла 7 мая в Большом Кремлевском дворце.