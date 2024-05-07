«Атмосфера [на инаугурации] была потрясающая, вы знаете, когда выходит лидер, от него просто веет энергетикой, - отметил он. - Даже мимо проходит, от него веет уверенностью, энергетикой бешеной».

Плющенко выразил уверенность, что жители страны действительно очень уважают, ценят и любят президента, доверяя ему страну и ее будущее.

«Мы все доверяем. Если говорить о церемонии, я уже не первый раз на инаугурации Владимира Владимировича. Это запомнится на всю жизнь», - заключил собеседник 360.ru.

Церемония инаугурации прошла 7 мая в Большом Кремлевском дворце.