Потребность нижегородских аграриев в российских маслах обсудили в преддверии посевной

Участниками мероприятия стали представители Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, а также компании «Газпромнефть - смазочные материалы».

Масла отечественного производителя позволяют закрыть потребность всего парка сельскохозяйственной техники региона. Смазочные материалы призваны гарантировать надежную работу узлов и агрегатов в период высоких нагрузок во время посевной, а также защищать механизмы от воздействия пыли и грязи.

«Агропромышленный комплекс - один из ключевых секторов в экономике региона, который активно развивается. В прошлом году наши производители значительно расширили парк сельхозтехники - приобрели более 1,5 тысячи тракторов, комбайнов, посевных комплексов. Для стабильной работы механизмов и выполнения посевной программы требуется бесперебойное снабжение качественными маслами. Мы готовы к сотрудничеству с „Газпромнефть-СМ“ в части расширения поставок смазочных материалов нашим аграриям», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

«Нашим партнерам мы предлагаем системное решение, которое включает в себя как поставку смазочных материалов под запрос бизнеса, так и комплексное технологическое сопровождение. Эксперты „Газпромнефть-СМ“ оказывают поддержку по оптимальному подбору продукции и обучению представителей промышленных предприятий», - отметил гендиректор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец.