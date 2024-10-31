31 октября 2024, 17:55

«Потом придет Роспотребнадзор». Ресторатор объяснил идею не пускать квадроберов

РИА «Новости»
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Некоторые рестораны начали вводить запреты на вход квадроберам. Чем они руководствуются при этом, рассказал 360.ru основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

Он уточнил, что, во-первых, ограничение вводил не сам, это была идея одного из его франчайзи, а, во-вторых, речь идет не о прямом запрете, а о нежелательности. Объяснил Миронов это тем, что квадроберы пугают посетителей и официантов, не понимающих, как с ними работать. Кроме того, они нарушают правила санитарии.

«Даже если он в перчатках, он перчатки снимает этими же руками, а пол - это ноги, это улица, это туалет, это ротавирус, не дай Бог, какой-нибудь. Сейчас он за столом посидит, сам отравится, еще люди рядом с ним отравятся, потом придет Роспотребнадзор, и все будут виноваты», - заявил ресторатор.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина призвала не пускать квадроберов в рестораны , заявив, что они ничем не отличаются от бомжей.

Рестораны Квадроберы
31 октября 2024, 15:48
«Он же не журналист». Как Хамзаев и Попов поссорились из-за хиджабов
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы и журналист Евгений Попов пожаловался на угрозы со стороны своего коллеги-парламентария Султана Хамзаева. Незадолго до этого между ними вспыхнул конфликт в эфире программы «60 минут». 360.ru связался с обоими парламентариями, чтобы выяснить, удалось ли в итоге разрешить недопонимание.

Поводом для публичных разборок между депутатами стали высказывания Хамзаева в адрес чиновников Минобразования Владимирской области, выступивших за запрет хиджабов в школах. Депутату эта идея пришлась сильно не по душе и он назвал сотрудников ведомства «идиотами».

Попов в ответ заметил, что Хамзаев слишком много себе позволяет. Вероятно поэтому, по его мнению, парламентария неоднократно критиковали.

«Некоторые избранники народа считают, что им можно больше остальных. Они ошибаются. И им очень часто начальство объясняет, что они ошибаются. В том числе и в Государственной думе. Второе - есть среди избранников народа, я не побоюсь этого слова, хайпожоры», - заметил он.

Позже Попов заявил в своем Telegram , что ссора продолжилась и после эфира.

«Звонил Хамзаев. Угрожал. Бывает», - коротко написал депутат.

Говоря о случившемся, Хамзаев был лаконичен и предложил все, что касается Евгения Попова, узнавать непосредственно у него.

«Я предлагаю все, что сказал Евгений Попов, узнавать у Евгения Попова. А я чужие домыслы и умозаключения стараюсь не комментировать, кто бы это ни был», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Отдельно депутат отметил, что его оппонент состоит с ним в одной думской фракции, поэтому всегда может обращаться с какими-то предложениями, вопросами и критикой в его адрес, причем не только конструктивной, а вообще любой.

«У нас есть очень авторитетный руководитель фракции Владимир Васильев. Он может обратиться туда. [Поймите,] Попов же не журналист, а депутат. Он забывает просто это иногда. А он должен понимать, что все остальное второстепенно, а наша основная роль - депутат Государственной думы. В других местах мы не работаем. Все», - добавил Хамзаев.

Также он указал на то, что «звезду не хватает» и всегда готов общаться со СМИ, предоставлять им ту или иную информацию, но в данном случае советует все же звонить Попову за дополнительными деталями.

Но тот, в свою очередь, в ответ на звонок, заявил, что у него нет времени и бросил трубку.

Госдума РФ Депутаты
31 октября 2024, 08:05
Ограничение на продажу алкоголя в регионах поддержали в Минздраве
РИА «Новости»
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Инициативы регионов по ограничению продажи алкоголя можно концептуально поддержать. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Виктор Зыков.

«Злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний», - напомнил он.

Увлечение спиртными напитками также приводит к преждевременной смертности, в том числе от внешних причин. У региональных властей есть полномочия для введения ограничений на продажу алкоголя, подчеркнул Зыков.

Глава Вологодской области Георгий Филимонов заявлял, что в регионе планируют ограничить продажу алкоголя по будням до двух часов - с 12:00 до 14:00. Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал делать это поэтапно.

Минздрав Алкоголь
31 октября 2024, 04:34
Стало известно, на что россияне больше всего тратят деньги
РИА «Новости»
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Больше всего денег у жителей России уходит на пропитание, аренду жилья и ипотеку. Такие результаты показало исследование сервиса HeadHunter, проделанного для РИА «Новости».

«Самыми большими статьями расходов участники опроса называют траты на еду (56%), аренду жилья и выплату ипотеки (37%)», - заявили журналисты.

При этом по сравнению с 2021 годом, повысилась статья расходов на выплату неипотечных кредитов - с 20% до 31%. Платежи ЖКХ заняли самую небольшую часть месячных расходов, они снизились на 10 до 17%.

Ранее аналитики сервиса SuperJob провели опрос среди россиян, чтобы узнать их отношение к новогодним поощрениям на работе. Выяснилось, что большинство людей выбрали бы премию вместо новогоднего корпоратива.

Исследования Еда ЖКХ Опросы Россия Работа Кредиты Магазины Ипотека Деньги Продукты
31 октября 2024, 04:06
«Вкусвилл» перестал сотрудничать с МКД после видео с тухлыми бананами
Pixabay
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Торговая сеть «ВкусВилл» перестала торговать продукцией Можайского кондитерского дома (МКД) после появившихся в сети видео и фото с якобы производства, на которых царит хаос и антисанитария. Об этом компания сообщила в Telegram-канале.

«Мы понимаем, что те кадры, которые расходятся по сети, совершенно неприемлемы для производства продуктов. Сейчас поставки от поставщика заблокированы», - написали во «ВкуссВилле» отметив, что все товары убрали с полок.

В сети объяснили, что МКД постоянно проходил контроль качества.

Как отметили в РБК , торговая сеть «Перекресток», которая является владельцем X5 Group и «Вкусвилл» сняла с продажи пирожные «Картошка», выпускаемые МКД.

Кадры с якобы производства «Можайского кондитерского дома» опубликовал Telegram-канал Baza. На них видно, что сахар с мукой небрежно лежат на полу в рваных пакетах, сырье вроде бананов и кексов в неподобающем состоянии.

Ранее Роспотребнадзор приостановил деятельность кондитерской фабрики «Сокол» из-за нарушений, которые обнаружили во время проверки. Состояние помещений и технологического оборудования оказалось неудовлетворительным.

Еда Запреты Магазины Продукты

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