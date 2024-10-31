«Потом придет Роспотребнадзор». Ресторатор объяснил идею не пускать квадроберов

Депутат Госдумы и журналист Евгений Попов пожаловался на угрозы со стороны своего коллеги-парламентария Султана Хамзаева. Незадолго до этого между ними вспыхнул конфликт в эфире программы «60 минут». 360.ru связался с обоими парламентариями, чтобы выяснить, удалось ли в итоге разрешить недопонимание.

Поводом для публичных разборок между депутатами стали высказывания Хамзаева в адрес чиновников Минобразования Владимирской области, выступивших за запрет хиджабов в школах. Депутату эта идея пришлась сильно не по душе и он назвал сотрудников ведомства «идиотами».

Попов в ответ заметил, что Хамзаев слишком много себе позволяет. Вероятно поэтому, по его мнению, парламентария неоднократно критиковали.

«Некоторые избранники народа считают, что им можно больше остальных. Они ошибаются. И им очень часто начальство объясняет, что они ошибаются. В том числе и в Государственной думе. Второе - есть среди избранников народа, я не побоюсь этого слова, хайпожоры», - заметил он.

Позже Попов заявил в своем Telegram , что ссора продолжилась и после эфира.

«Звонил Хамзаев. Угрожал. Бывает», - коротко написал депутат.

Говоря о случившемся, Хамзаев был лаконичен и предложил все, что касается Евгения Попова, узнавать непосредственно у него.

«Я предлагаю все, что сказал Евгений Попов, узнавать у Евгения Попова. А я чужие домыслы и умозаключения стараюсь не комментировать, кто бы это ни был», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Отдельно депутат отметил, что его оппонент состоит с ним в одной думской фракции, поэтому всегда может обращаться с какими-то предложениями, вопросами и критикой в его адрес, причем не только конструктивной, а вообще любой.

«У нас есть очень авторитетный руководитель фракции Владимир Васильев. Он может обратиться туда. [Поймите,] Попов же не журналист, а депутат. Он забывает просто это иногда. А он должен понимать, что все остальное второстепенно, а наша основная роль - депутат Государственной думы. В других местах мы не работаем. Все», - добавил Хамзаев.

Также он указал на то, что «звезду не хватает» и всегда готов общаться со СМИ, предоставлять им ту или иную информацию, но в данном случае советует все же звонить Попову за дополнительными деталями.

Но тот, в свою очередь, в ответ на звонок, заявил, что у него нет времени и бросил трубку.