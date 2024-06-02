«Потеря для науки». Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования родным и близким умершего ученого и депутата Артура Чилингарова. Глава МИД признался, что с прискорбием узнал о случившемся.
«Талантливый ученый, маститый полярник, Артур Николаевич внес неоценимый личный вклад в упрочение авторитета и позиций России в Арктике и Антарктике. <…> Уход из жизни Чилингарова - тяжелая потеря для отечественной науки. Российские дипломаты потеряли доброго товарища, наставника и друга», - подчеркнул Лавров.
Он напомнил, что Чилингаров с 1980-х годов активно участвовал в реализации внешнеполитических интересов страны, а в 2012 году стал специальным представителем президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике. Сергей Лавров отметил плодотворность законотворческой деятельности и общественной работы депутата. Патриотизм, мужество и преданность своему делу помогли ему завоевать непререкаемый авторитет среди исследователей высоких широт, констатировал министр.
Жизнь Артура Чилингарова была богатой событиями, память о нем останется в сердцах россиян, подытожил Лавров.
Депутат и ученый скончался в 84 года. О его смерти стало известно 1 июня.