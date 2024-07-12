Потерпел фиаско: блогер Шабутдинов не смог отстоять честь и достоинство в суде

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По данным издания, после ареста Шабутдинова Интернет заполонили отзывы от пострадавших. Тогда компания блогера ООО «Лайк центр» отправилась в суд, чтобы реабилитировать в глазах общества своего создателя.

Юристы собрали скриншоты гневных комментариев, оставленных в соцсетях, обратились в суд, чтобы их признали негативными порочащими репутацию центра.

Однако суд отказал, так как оспариваемые отзывы - это оценочные суждения и субъективное мнение.

Тем временем Шабутдинов старается с пользой проводить время в СИЗО, он уже разрабатывает новый курс , помогающий достичь целей и успеха. Блогеру приходится писать новую программу на тетрадках от руки.