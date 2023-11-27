Потепление в первой половине дня пообещали москвичам 27 ноября
Сегодня в Москве в первой половине дня столбики термометров поднимутся до плюс одного градуса, местами пройдет мокрый снег, а также возможны ледяные дожди. Вечером ситуация стабилизируется и образуется гололедица, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Температура воздуха -1- +1 градус, в Подмосковье - -3 - +2. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный пять –10 метров в секунду, порывистый», - написал синоптик.
Также, по его словам, атмосферное давление снизится и составит 725 миллиметра ртутного столба, к вечеру ситуация стабилизируется. Во вторник, 28 ноября, в столице выпадет снег. Температура воздуха опустится до -3...-5.
Это не первый снегопад в Москве за последние дни. Например, только за минувшие сутки в столице выпало 35% месячной нормы осадков, больше всего на юге города, отметил синоптик Евгений Тишковец.