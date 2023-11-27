27 ноября 2023, 09:13

Потепление в первой половине дня пообещали москвичам 27 ноября

Сайт мэра и правительства Москвы
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Сегодня в Москве в первой половине дня столбики термометров поднимутся до плюс одного градуса, местами пройдет мокрый снег, а также возможны ледяные дожди. Вечером ситуация стабилизируется и образуется гололедица, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Температура воздуха -1- +1 градус, в Подмосковье - -3 - +2. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный пять –10 метров в секунду, порывистый», - написал синоптик.

Также, по его словам, атмосферное давление снизится и составит 725 миллиметра ртутного столба, к вечеру ситуация стабилизируется. Во вторник, 28 ноября, в столице выпадет снег. Температура воздуха опустится до -3...-5.

Это не первый снегопад в Москве за последние дни. Например, только за минувшие сутки в столице выпало 35% месячной нормы осадков, больше всего на юге города, отметил синоптик Евгений Тишковец.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
27 ноября 2023, 09:17
Назван крупнейший поставщик виски в Россию
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Латвия стала самым крупным поставщиком виски в Россию в 2023 году. Об этом сообщило РИА «Новости», ознакомившись со статистикой крупнейших импортеров за период с января по сентябрь. За этот отрезок времени Латвия отгрузила продукцию на 190,6 миллиона долларов, поставки выросли более чем в шесть раз по сравнению с прошлогодними.

На втором месте оказалась Литва, отгрузившая виски в Россию на 28,9 миллиона долларов - в девять раз больше, чем в прошлом году.

Как пояснил агентству президент компании Ladoga Вениамин Грабар, логистическая цепочка практически не изменилась - изменился документооборот. Многие зарубежные поставщики не рискуют указывать Россию конечной точкой отправки товара, так что по документам импорт часто идет в Прибалтику, а оттуда уже в Россию. Соответственно, в таможенной статистике отправителями значатся страны Прибалтики.

В топ-5 также вошли Британия, Франция, Армения и Япония. Испания опустилась с третьего на седьмое место. В общей сложности за девять месяцев Россия импортировала виски на 262,5 миллиона долларов. Это почти вчетверо больше, чем с января по сентябрь 2022 года.

Латвия стала самым крупным поставщиком виски в Россию в 2023 году. Об этом сообщило РИА «Новости» , ознакомившись со статистикой крупнейших импортеров за период с января по сентябрь. За этот отрезок времени Латвия отгрузила продукцию на 190,6 миллиона долларов, поставки выросли более чем в шесть раз по сравнению с прошлогодними.

Алкоголь
27 ноября 2023, 08:56
МЧС сообщило об отсутствии погибших в Севастополе в результате непогоды
«ВКонтакте»
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В Севастополе погибших в результате непогоды нет, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию МЧС России. Из подтопленных домов эвакуировали 35 человек.

В ведомстве уточнили, что из-за ливней подтопило четыре частных домовладения и первые этажи трех многоэтажек. Среди эвакуированных было шестеро детей.

Из Сакского района и Евпатории эвакуировали 311 человек, из которых более 40 - дети. Те, кому пришлось покинуть свои дома, в основном остановились у знакомых и родственников, некоторые - в пункте временного размещения. Последствия шторма ликвидируют свыше 400 спасателей и 100 спецмашин.

В Крыму пострадали четыре человека и еще один пропал без вести. Из-за погодных условий 27 ноября в республике объявили выходным днем, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее стало известно, что скорость ураганного ветра в Крыму в последние сутки достигала 144 километров в час. За сутки выпало местами до 33 миллиметров осадков.

Ураган Севастополь
27 ноября 2023, 08:44
Неизвестного ученым леопарда обнаружили рядом с зоопарком в Приморье
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В Приморье на видео попал уникальный леопард, которого специалисты до этого не видели. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка «Земля леопарда».

В объективы камер попали сразу три леопарда на трассе в районе села Монакино около Уссурийска. Ученые предположили, что на видео удалось запечатлеть самку с двумя детенышами. Однако после анализа полученных кадров ученые «Земли леопарда» сообщили, что одного из членов семейства ранее вообще не видели.

«Один из членов зафиксированного семейства ранее не фиксировался. Это удалось выяснить благодаря уникальному узору пятен на шкуре леопарда», - указали в парке.

Его внесут в базу данных национального парка, где животному присвоят уникальный номер. По нему леопарда в дальнейшем будут учитывать. В парке уточнили, что благодаря видео удалось подтвердить пополнение в краснокнижном семействе редчайших на планете крупных кошек.

В Московской области увеличилась популяция краснокнижного черного коршуна. В 2023 году этих хищных птиц неоднократно видели на севере, западе и востоке Подмосковья.

Приморье Животные Зоопарки
27 ноября 2023, 08:33
Скорость ураганного ветра в Крыму достигала 144 км/ч за последние сутки
РИА «Новости»
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Скорость ураганного ветра в Крыму в течение последних 12 часов достигала 144 километров в час. Об этом рассказал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ветер был ураганной силы, то есть 122–144 километра в час», - констатировал он.

Метеоролог отметил, что на юге России прошел холодный атмосферный фронт балканского циклона. За сутки в Крыму местами выпало до 33 миллиметров осадков, на Кубани - до 43. В последние 12 часов скорость крымского ветра на метеостанциях варьировалась от 20 до 31 метра в секунду. В Симферополе она достигала 29 метров в секунду, в поселке Черноморское - 40 метров в секунду.

К 06:00 ветер ослабел, его порывы составляют максимум 27 метров в секунду. В Краснодарском крае, по словам Тишковца, урагана не было, однако ветер был штормовым. Сильнее всего он оказался в Анапе - до 32 метров в секунду. Шторм также был в акватории Азовского моря, однако и здесь ветер сейчас поутих и продолжит ослабевать в течение дня.

Синоптики предупреждали об ураганном ветре в Крыму 26 и 27 ноября.

Ураган Крым Погода

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