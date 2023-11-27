Потепление в первой половине дня пообещали москвичам 27 ноября

Латвия стала самым крупным поставщиком виски в Россию в 2023 году. Об этом сообщило РИА «Новости», ознакомившись со статистикой крупнейших импортеров за период с января по сентябрь. За этот отрезок времени Латвия отгрузила продукцию на 190,6 миллиона долларов, поставки выросли более чем в шесть раз по сравнению с прошлогодними.

На втором месте оказалась Литва, отгрузившая виски в Россию на 28,9 миллиона долларов - в девять раз больше, чем в прошлом году.

Как пояснил агентству президент компании Ladoga Вениамин Грабар, логистическая цепочка практически не изменилась - изменился документооборот. Многие зарубежные поставщики не рискуют указывать Россию конечной точкой отправки товара, так что по документам импорт часто идет в Прибалтику, а оттуда уже в Россию. Соответственно, в таможенной статистике отправителями значатся страны Прибалтики.

В топ-5 также вошли Британия, Франция, Армения и Япония. Испания опустилась с третьего на седьмое место. В общей сложности за девять месяцев Россия импортировала виски на 262,5 миллиона долларов. Это почти вчетверо больше, чем с января по сентябрь 2022 года.

Латвия стала самым крупным поставщиком виски в Россию в 2023 году. Об этом сообщило РИА «Новости» , ознакомившись со статистикой крупнейших импортеров за период с января по сентябрь. За этот отрезок времени Латвия отгрузила продукцию на 190,6 миллиона долларов, поставки выросли более чем в шесть раз по сравнению с прошлогодними.