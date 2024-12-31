Потенциальный аллерген, богатый витаминами. Сколько мандаринов можно съесть без вреда для здоровья?

По ее словам, переедание мандаринов вредно, так как они содержат кислоты, способные раздражать слизистую желудка, особенно у людей с повышенной кислотностью, рефлюксом или гастритом.

К тому же все цитрусовые - потенциальный аллерген, а большое количество мандаринов способно вызвать нежелательную реакцию, даже если ярко выраженной аллергии у человека нет.

«Взрослым лучше съедать 2-3 штуки в день, а детям - 1-2 в день. Если вы съедаете слишком много одного фрукта, то лишите рацион баланса. Лучше съесть 2-3 мандарина, а остальную часть фруктового рациона дополнить ягодами или яблоками», - сказала Порошина.

Ранее стало известно, что предновогодние поставки мандаринов из Абхазии в Россию резко увеличились.