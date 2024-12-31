31 декабря 2024, 08:45

Потенциальный аллерген, богатый витаминами. Сколько мандаринов можно съесть без вреда для здоровья?

РИА «Новости»
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Мандарины отличаются высоким содержанием витамина C и низкой калорийностью, хорошо вписываются в сбалансированное питание, однако необходимо соблюдать меру. Об этом Lenta.ru напомнила нутрициолог Александра Порошина.

По ее словам, переедание мандаринов вредно, так как они содержат кислоты, способные раздражать слизистую желудка, особенно у людей с повышенной кислотностью, рефлюксом или гастритом.

К тому же все цитрусовые - потенциальный аллерген, а большое количество мандаринов способно вызвать нежелательную реакцию, даже если ярко выраженной аллергии у человека нет.

«Взрослым лучше съедать 2-3 штуки в день, а детям - 1-2 в день. Если вы съедаете слишком много одного фрукта, то лишите рацион баланса. Лучше съесть 2-3 мандарина, а остальную часть фруктового рациона дополнить ягодами или яблоками», - сказала Порошина.

Ранее стало известно, что предновогодние поставки мандаринов из Абхазии в Россию резко увеличились.

Новый год
30 декабря 2024, 23:24
Жители Тверской области потребовали убрать памятник в Бологом из-за ошибки
Freepik
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Жители Тверской области потребовали демонтировать недавно установленный памятник «Бологое — Город трудовой доблести» из-за его внешнего вида и ошибки в размещенной на мемориале железнодорожной схеме. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жители Тверской области потребовали демонтировать недавно установленный памятник «Бологое - Город трудовой доблести» из-за его внешнего вида и ошибки в размещенной на мемориале железнодорожной схеме. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жителям области не понравился дизайн арт-объекта, представляющего собой конструкцию из кортеновской стали, где изображены железнодорожный узел в Бологом и фигура железнодорожника. Последняя стала символом подвига всех бологовцев в годы Великой Отечественной войны, которые восстанавливали город и разрушенные железнодорожные пути.

По мнению горожан, новый памятник больше напоминает «уродливую консервную банку». Кроме того, их возмутила ошибка на железнодорожной схеме, где авторы проекта написали «Леннинград» вместо правильного названия города.

Ранее в Ирбите Свердловской области сняли новогодние костюмы с памятников Владимиру Ленину и императрице Екатерине II из-за негативной реакции местных жителей, посчитавших такое переодевание за неуважение к истории и культурному наследию страны.

Памятники Россия Великая Отечественная война
30 декабря 2024, 18:17
Умер иллюзионист Владимир Данилин
РИА «Новости»
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Народный артист России иллюзионист Владимир Данилин скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра «Данилин».

«В понедельник, 30 декабря, не стало почетного гражданина города Перми, народного артиста России, всемирно известного иллюзиониста Владимира Данилина. Информация о дате и времени прощания с Владимиром Николаевичем позже появится в наших социальных сетях», - заявили в театре.

Коллектив учреждения культуры выразил искренние соболезнования родным и близким Данилина. Причина смерти иллюзиониста неизвестна.

В конце прошлой недели московский клуб «Спартак» сообщил о смерти своего бывшего хоккеиста и четырехкратного чемпиона СССР Валерия Кузьмина , который скончался в возрасте 83 лет. В пресс-службе «красно-белых» отметили, что прославленный спортсмен все последние годы следил за матчами команды, а также принимал активное участие в ветеранском движении «Спартака».

Россия Артисты
30 декабря 2024, 18:15
Переживший похищение кенгуренок Крош уехал в зоопарк Костромы
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Похищенный уроженцем Вологодской области из Ярославского зоопарка кенгуренок Крош сменил место жительства. Он отправился в Кострому, где животному подберут пару для создания семьи, сообщил Telegram-канал Shot.

В костромском зверинце Крош пока находится на карантине в благоустроенном вольере. В ближайшее время его познакомят с другими кенгуру.

Также стала известна судьба второго похищенного кенгуренка. В силу возраста пол животного сотрудники ограбленного зоопарка не знали, но после возвращения установили, что это девочка.

Ее назвали Звездочкой, сейчас она живет вместе с родителями в калужском парке птиц «Воробьи».

Похищенного из Ярославского зоопарка кенгуренка Кроша подмосковные полицейские нашли в Королеве. Там животное спрятал промышлявший кражей детенышей животных уроженец Вологодской области.

Украденных зверей он готовил к продаже, чтобы накопить денег для покупки редкой макаки. Злоумышленника задержали полицейские Ярославской области в электричке. В ходе осмотра одного детеныша нашли в сумке, еще один кенгуренок погиб.

Россия Животные Кражи Зоопарки
30 декабря 2024, 16:43
Нелегальных мигрантов обязали покинуть Россию до 30 апреля
РИА «Новости»
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Мигранты, которые находятся на территории России нелегально, обязаны покинуть страну в срок до 30 апреля или урегулировать свой статус. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Требование не распространится на иностранцев, желающих остаться в России на законных основаниях. Для этого они должны соблюсти ряд условий: сдать биометрию, пройти тестирования на наркотики и заболевания, предоставить документы о владении русским языком, знании истории и законов страны, погасить все задолженности.

Также должны отсутствовать основания, по которым мигрантам могут аннулировать патент, разрешение на работу или вид на жительство.

Указ Путина стал дополнением к закону о высылке иностранных граждан, пребывающих в России нелегально. По нему, в стране с 5 февраля 2025 года вводят миграционный режим высылки.

Ранее стало известно, что иностранные граждане, детей которых признали нежелательно находящимися на территории России, получат аналогичный статус.

Мигранты, которые находятся на территории России нелегально, обязаны покинуть страну в срок до 30 апреля или урегулировать свой статус.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Мигранты Россия

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