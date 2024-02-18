Посвященную строевым музыкантам XIX века выставку откроют в Москве

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В экспозиции посетители увидят разнообразные инструменты начала XIX века: от сигнальных и наградных труб до флейты и валторны, которые 200 лет назад звучали в походах и на полях сражений.

В выставочных залах также представят живописные работы и эстампы, на которых можно посмотреть на внешний облик военных музыкантов наполеоновской эпохи.

Выставку создали при участии Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, музеев и частных коллекционеров.

Дарвиновский музей в Москве покажет, как выглядели люди прошлых эпох.