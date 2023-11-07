Посвященная проекту «Питомцы в Москве» фотовыставка открылась в парке «Яуза»
В парке «Яуза» открылась фотовыставка, посвященная проекту «Питомцы в Москве». Она будет работать до 30 ноября. Об этом сообщила пресс-служба московской мэрии.
Выставка расположена у западного входа в парк «Певческое поле», входящего в состав парка «Яуза». Она находится недалеко от перекрестка улиц Кольской и Заповедной.
Посетители не только увидят красивые фотографии питомцев, но и получат полезные советы и ответы на вопросы, связанные с уходом за домашними животными. Выставка поможет владельцам понять, почему важно дрессировать собаку, как правильно уделять ей время и заботиться о ней.
«Одно из правил проекта „Питомцы в Москве“: содержание собак в городе должно быть комфортным как для владельцев, так и для тех, у кого питомцев нет», - пояснил директор парка «Яуза» Александр Сапронов.
Вход на фотовыставку в районе Южное Медведково будет свободным.
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