Посвященная инаугурации Путина марка появилась в продаже в России

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Сотрудница главпочтамта рассказала, что за марками начали приходить с восьми утра, с момента открытия отделения. Всего за час продали порядка 120 марок.

Посвященная инаугурации Владимира Путина марка вышла в обращение с 7 мая. Ее тираж составил 156 тысяч штук при номинальной стоимости в 29 рублей.

К выпуску марки приготовили печать специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Волгограда, Курска, Краснодара, Майкопа, Липецка, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Сочи, Самары, Твери, Тамбова и Уфы.

Инаугурация Владимира Путина состоится в Кремле во вторник, 7 мая. С 12:00 по московскому времени начнется прямая трансляция торжественной церемонии.