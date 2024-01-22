22 января 2024, 15:26

«Поступила антигуманно». Запашный призвал наказать выбросившую кота проводницу

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Ответственность за смерть кота Твикса, которого высадили из поезда в Кирове, лежит как на проводнице, так и на хозяине животного. Об этом в беседе с «360» рассказал дрессировщик и директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

Дрессировщик подчеркнул, что основную ответственность за случившееся несет проводница, и ее необходимо уволить и оштрафовать.

«Почему? Потому что животное, в конце концов, погибло - раз. Во-вторых, потому что она обманула. В-третьих, потому что она поступила антигуманно», - подчеркнул Запашный.

Он добавил, что в ситуации должен разобраться суд. По его словам, пример с проводницей может стать уроком для тех, кто плохо относится к домашним животным.

«Она должна понести какое-то хорошее наказание, чтобы прежде всего другие задумывались, потому что, к сожалению, такое плохое отношение к животным мы сами видим очень часто», - сообщил дрессировщик.

Директор цирка также отметил, что кот пострадал из-за того, что хозяин проявил халатность и позволил ему гулять по поезду.

«Вина хозяина здесь тоже должна быть определена, вот и все», - указал Запашный.

Ранее знаменитый дрессировщик обратил внимание не недосмотр хозяина , который оставил кота одного в вагоне. Запашный рассказал, что животное могло самостоятельно выпрыгнуть из поезда через тамбур.

Коты Животные Поезда
22 января 2024, 15:18
Волонтеры призвали забрать похожего на Твикса кота, которого нашли на улице Кирова
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Похожему на кота Твикса домашнему питомцу, которого нашли в Кирове, ищут хозяев. Об этом сообщили в Telegram-канале участвовавших в поисках волонтеров.

Кота заметили рядом с одним из домов в районе Кирова. Пришедшая на место девушка поняла, что это не Твикс. У найденного питомца оказался тот же окрас, но более пушистая шерсть. Волонтеры дали коту кличку - клон с Карла Маркса, связав ее с местом находки.

Его пытались поймать три дня, затем отвезли к ветеринару. На его обследование и лечение открыли сбор средств. Кота пока оставили в стационаре. Ему ищут новых хозяев.

Кота Твикса из поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург высадила проводница, несмотря на наличие у питомца билета. На его поиски отправились волонтеры. Спустя время питомца нашли мертвым. Волонтер Ольга Кудряшова сообщила, что смерть Твикса наступила из-за обморожения и внутреннего кровотечения от укуса.

Губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил волонтеров за отзывчивость во время поисков кота.

Подобная история, но уже с псом, произошла в Чехове. Там тойтерьер Арчи высадили из электрички. Пса искали шесть дней. Неизвестный подобрал собаку и призвал хозяина ее забрать.

Санкт-Петербург Волонтеры Коты Собаки Екатеринбург Поезда
22 января 2024, 12:44
Домашнего пса Арчи высадили без хозяина из электрички в Подмосковье
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В Подмосковье потерялся пес Арчи. Упитанного тойтерьера высадили из электрички в Чехове. Поиски длились шесть дней, сообщил Telegram-канал Baza.

По дороге из Москвы 16 января хозяин собаки поругался с другими пассажирами, и его высадили из электрички. Тойтерьер остался в вагоне и проехал еще несколько станций. Охранники заметили его во время обхода. Они сфотографировали Арчи и оставили на станции в Чехове.

Мужчина искал пса шесть дней. На объявление в интернете о поиске «толстенького» метиса тойтерьера откликнулись 22 января. Незнакомец подобрал собаку и пригласил хозяина ее забрать.

Похожий случай в начале января произошел в Кирове с котом Твиксом. Проводница выбросила его из вагона. Животное умерло от укусов и переохлаждения.

Петицию об увольнении сотрудницы РЖД подписали почти 348 тысяч человек. Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский допустил, что правоохранители смогут привлечь ее к уголовной ответственности.

Чехов Собаки Животные Поезда
22 января 2024, 11:00
Закон о конфискации имущества за фейки об армии внесли в Думу
РИА «Новости»
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Законопроект о лишении имущества за фейки о вооруженных силах и призывы к осуществлению деятельности против государства внесли в Госдуму. Изменения предлагают внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, документ разместили в думской электронной базе.

За деятельность, направленную против безопасности России, будут конфисковать деньги, ценности и имущество, используемые для финансирования преступлений. Ужесточат наказание за призывы к действиям против безопасности страны, национальной или религиозной ненависти и вражде.

Кроме того, людей лишат госнаград за призывы к экстремистской деятельности, реабилитацию нацизма, фейки и дискредитацию российской армии. Проект подготовили в целях защиты национальных интересов страны, прав и свобод жителей от преступной деятельности и угроз нацбезопасности. Предполагается, что соответствующие изменения должны вноситься в статью 104.1 УК РФ, сообщил RT.

Закон о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах России позволит наказать тех, до кого правосудие пока не может дотянуться , потому что они бежали за границу, но продолжают жить за счет собственности РФ. Документ поддержали СК, Генпрокуратура, Минюст и Росфинмониторинг.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы казахской общины в Москве Полата Джамалова за дискредитацию Вооруженных сил России. Мужчина стал фигурантом дела о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии.

Уголовное дело Законы Госдума РФ Россия Армия Деньги
22 января 2024, 10:30
Москвичам рассказали, когда в столицу придет оттепель
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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В Москве на этой неделе может случиться еще один случай с положительной температурой. Он ожидается в среду, 24 января, уточнила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По ее словам, с начала года в столице была всего одна оттепель - 11 января. Тогда максимальная температура воздуха достигла отметки в 0,5 градуса.

«На графике видно, что на текущей неделе в городе может случиться еще один случай с положительной температурой, в среду, 24 января», - рассказала Позднякова.

Она добавила, что в нынешнем январе наблюдается меньше оттепелей, чем обычно. Согласно статистике, в среднем в этот месяц бывает семь дней с оттепелью. Рекордным по этому показателю был 2022 год, когда положительная температура держалась 26 суток, а средняя месячная температура превысила норму на 6,3 градуса.

Сегодня, 22 января, москвичам пообещали до -8 градусов. Теплый атмосферный фронт надвигается с запада.

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