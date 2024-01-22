«Поступила антигуманно». Запашный призвал наказать выбросившую кота проводницу

Дрессировщик подчеркнул, что основную ответственность за случившееся несет проводница, и ее необходимо уволить и оштрафовать.

«Почему? Потому что животное, в конце концов, погибло - раз. Во-вторых, потому что она обманула. В-третьих, потому что она поступила антигуманно», - подчеркнул Запашный.

Он добавил, что в ситуации должен разобраться суд. По его словам, пример с проводницей может стать уроком для тех, кто плохо относится к домашним животным.

«Она должна понести какое-то хорошее наказание, чтобы прежде всего другие задумывались, потому что, к сожалению, такое плохое отношение к животным мы сами видим очень часто», - сообщил дрессировщик.

Директор цирка также отметил, что кот пострадал из-за того, что хозяин проявил халатность и позволил ему гулять по поезду.

«Вина хозяина здесь тоже должна быть определена, вот и все», - указал Запашный.

Ранее знаменитый дрессировщик обратил внимание не недосмотр хозяина , который оставил кота одного в вагоне. Запашный рассказал, что животное могло самостоятельно выпрыгнуть из поезда через тамбур.