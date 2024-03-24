Пострадавшим в Crocus City Hall начали выплачивать компенсации

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«С сегодняшнего дня в Москве и Московской области начали выплачивать единовременную материальную помощь пострадавшим в теракте людям из всех регионов. Тем, кто находится в больницах, с оформлением прямо на месте помогают социальные координаторы», - отметили в сообщении.

Компенсации получили пострадавшие москвичи, жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей, а также Республики Удмуртия и Пермского края.

Получить единовременную материальную помощь могут пострадавшие в теракте из любого региона. Телефон справочной службы: +7 (495) 870-44-44.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в первую очередь власти отрабатывают начало выплат пострадавшим, которые находятся в стационарах.

Кроме того, люди смогут забрать свои вещи , оставленные в гардеробе Crocus City Hall, вечером 24 марта, сообщил губернатор Подмосковья. Правоохранительный блок дал на это разрешение.