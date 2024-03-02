02 марта 2024, 13:37

Пострадавшим из-за взрыва в Петербурге выплатят компенсации

РИА «Новости»
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Жители, пострадавшие в результате ЧП на Пискаревском проспекте 2 марта, получат компенсации, заявил губернатор города Александр Беглов. Как уточнил телеканал «Санкт-Петербург», он прибыл на место происшествия в Красногвардейском районе.

Жители, пострадавшие в результате ЧП на Пискаревском проспекте 2 марта, получат компенсации, заявил губернатор города Александр Беглов. Как уточнил телеканал «Санкт-Петербург» , он прибыл на место происшествия в Красногвардейском районе.

Последствия происшествия устранят за счет городского бюджета, указал губернатор.

Санкт-Петербург Взрывы
02 марта 2024, 13:43
Нацпроект «Семья» стал самым обсуждаемым в соцсетях по итогам послания Путина
РИА «Новости»
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Национальный проект «Семья» стал самым обсуждаемым в социальных сетях после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование Brand Analytics.

«Среди пользователей социальных медиа наибольший интерес получил проект „Семья“, что свидетельствует о большой поддержке среди населения», - отметили авторы исследования.

Также россияне сразу после послания Путина интересовались развитием социальной инфраструктуры. Больше всего в социальных сетях обсуждали строительство новой транспортной инфраструктуры, реконструкцию учебных заведений, объектов здравоохранения и спортивных сооружений.

Также пользователи обсуждали перемены в фискальной системе. В основном ей заинтересовались в бизнес-сфере.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что послание Путина вызвало живую реакцию на Западе.

Исследования Семья Владимир Путин Нацпроекты
02 марта 2024, 12:39
Путин назвал условие стабильной работы международного энергетического рынка
РИА «Новости»
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Строгое соблюдение принципов честной конкуренции остается условием стабильной работы международного энергетического рынка. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям VII Газового саммита Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ).

Строгое соблюдение принципов честной конкуренции остается условием стабильной работы международного энергетического рынка. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям VII Газового саммита Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

В нынешний непростой для мировой энергетики период сотрудничество в рамках ФСЭГ становится особенно востребованным, указал глава государства.

Он обратил внимание на серьезные проблемы и трудности, причиной которых стали нарушение транспортных и логистических цепочек, обострение конфликтов во многих районах добычи сырья, а также угроза террористических атак на объекты энергетической инфраструктуры.

«Исходим из того, что непременными условиями стабильного функционирования международного энергетического рынка должны оставаться строгое соблюдение принципов честной конкуренции», - подчеркнул Путин.

Также президент отметил важность надежной защиты законных интересов газовых экспортеров без каких-либо односторонних барьеров и ограничений.

Газ Владимир Путин
02 марта 2024, 11:35
Программа «Время героев» заинтересовала более шести тысяч участников СВО
РИА «Новости»
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Свыше шести тысяч заявок подали участники и ветераны спецоперации в кадровую программу «Время героев». Об этом сообщил в Telegram-канале гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Уже 6149 заявок! Это всего за три с небольшим часа работы сайта», - написал он.

О старте новой программы для участников СВО объявил президент Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. Вечером 1 марта сайт «Времягероев.рф» стал доступен.

Заявки принимают до полудня 8 апреля. Их могут подать россияне с высшим образованием и не имеющие судимостей.

«Время героев» задумывали как программу развития. Российские военнослужащие пройдут курсы управленцев и личностного роста.

Свыше шести тысяч заявок подали участники и ветераны спецоперации в кадровую программу «Время героев». Об этом сообщил в Telegram-канале гендиректор президентской платформы «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Ветераны Военные Россия Владимир Путин
02 марта 2024, 11:33
Власти Петербурга нашли место размещения для жителей пострадавших при взрыве квартир
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Жителей поврежденных при взрыве квартир в Санкт-Петербурге утром в субботу разместили в детском саду. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе администрации губернатора города Александра Беглова.

«Пока что жителей разместили в детском саду и накормили. С ними работают врачи, социальные работники и психологи», - отметили в пресс-службе.

Глава Санкт-Петербурга ранее сообщал, что взрыв произошел в Красногвардейском районе города, где пострадало остекление двух домов. На место ЧП прибыли сотрудники силовых ведомств и МЧС. Губернатор подчеркивал, что в результате ЧП жертв не не было.

Жителей дома №161 на Пискаревском проспекте попросили вновь отойти от здания в связи с угрозой повторной атаки. При этом в зоне ЧП практически не работает мобильный интернет и сотовая связь.

Санкт-Петербург Взрывы Детские сады

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